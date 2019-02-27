華泰推「台北趴趴走」

2019年02月27日 04:11 中國時報 黃唯淯

華泰瑞舍的客房房型，色系療癒且紓壓。（華泰大飯店提供）

華泰大飯店與台北市觀光傳播局聯合推動「台北趴趴走」專案，從「景點、美食、購物、文創」4個方向提供遊樂台北的建議，將最有看頭與最有意義的景點置入「台北趴趴走」觀光圖冊筆記本中，華泰大飯店還為前來入住旅客提供內含加值100元的特製悠遊卡供旅客使用。

除了傳統的人氣景點、古蹟建築外，旅客還可自由選擇特定商家才有的手作課程教學。交通除了一般旅客最熱愛的捷運、Youbike外，還可選擇近期大熱的台北市雙層觀光巴士繞行整個台北，對境外旅客來說，可說是除了住宿之外，連旅遊景點都幫忙想好的超值方案。

「台北趴趴走」住房活動專案自2019年3月起至6月止，消費者可透過台北觀光傳播局網站獲取更多訊息，或從華泰大飯店集團台北四館飯店官網（華泰王子大飯店、華泰瑞舍、Hotel QUOTE Taipei、Hotel Proverbs Taipei賦樂旅居）或電話訂房。

(中國時報)