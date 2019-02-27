木村光希白色情人節撲台

2019年02月27日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

木村拓栽的愛女木村光希（Koki），將在白色情人節應寶格麗之邀來台。（BVLGARI提供）

寶格麗WILD POP珠寶將在3月14日於南山廣場藝文中心登場。（BVLGARI提供）

寶格麗WILD POP珠寶以麥克風為設計靈感。（BVLGARI提供）

木村拓栽的15歲愛女木村光希Koki去年出道，立即在時尚圈竄紅，且拿下寶格麗（BVLGARI）品牌大使寶座。寶格麗將在白色情人節3月14日當天邀請木村光希來台參加VIP活動，以青春無敵的懾人時尚詮釋WILD POP系列珠寶，與台灣VIP同歡。

義大利珠寶格麗WILD POP年度頂級珠寶展將在3月14日至16日於台北南山廣場藝文中心登場，神祕嘉賓一直保密到最近才揭曉，將由木村光希Koki擔綱重任。

木村光希最近密集出席寶格麗活動，日前品牌在米蘭時裝周舉辦派對，她在媽媽工藤靜香的陪同下出席活動，以青春無敵的黑白時尚完美呼應寶格麗珠寶年輕化的趨勢。

年度全新登場的WILD POP頂級珠寶，以大膽配色、現代藝術美學和搖滾音樂精神打造充滿活力的珠寶作品，向80年代閃耀的美好年代致敬，由於木村拓栽是80年代的熠熠明星，父女倆跨世代的時尚之愛，呼應寶格麗珠寶的跨世代之美，別具意義。

(中國時報)