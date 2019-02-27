FENDI珠寶嬉春 花兒朵朵開
FENDI玻璃琺瑯花朵耳扣別具風情，1萬7200元。（FENDI提供）
FENDI以玻璃琺瑯打造的花朵chocker頸飾華麗耀眼，3萬9000元。 （FENDI提供）
FENDI花朵飾品如落英繽紛般落在女人的胸前，十分唯美。（FENDI提供）
以玻璃琺瑯打造的花朵，鮮活亮麗，就像真花一般。（FENDI提供）
FENDI玻璃琺瑯花朵戒指有繞指柔的雅致，1萬5500元。（FENDI提供）
春天到，正是春遊賞花的好季節。春季登場的FENDI珠寶飾品，融入浪漫唯美的花朵，呼應處處春花綻放，落英繽紛的大好時節。
FENDI在春季推出一系列花朵系列的珠寶，從耳環、項鍊到戒指，皆可獨特的玻璃琺瑯技法製作，花朵鮮豔亮麗，包括橙色、紫紅色、水綠色和寶藍色等，如落英繽紛般落在女人的耳際、胸前和指尖，好不浪漫，金屬底座塗上層層堆疊琺瑯，閃閃發亮的玻璃可讓光線穿透，顯得更加晶瑩透明。 其中耳扣是這一季絕不可錯過的單品，密鑲鋯石的黃銅材質耳扣帶有幾分搖滾的酷勁，但又以花朵增添柔美，陽柔並濟，更添風情。
(中國時報)
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