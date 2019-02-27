寶璣藍 彰顯皇室品味

2019年02月27日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

藍色表盤的流行風潮方興未艾，寶璣表（Breguet）首度以大明火藍色琺瑯技術打造經典Classique 5177系列「大明火」藍色琺瑯腕表，目前已經來台，表盤重現深邃優雅的「寶璣藍」，更添皇室品味。

藍色向來是皇室的象徵，深得歐洲皇室貴族喜愛的寶璣表，同樣以藍色作為品牌的DNA，為了重現帶有深海般濃郁神祕藍色的「寶璣藍」，大明火琺瑯工藝大師歷經許久的研發和實驗，才得以找到色澤分毫不差的寶璣藍，彰顯寶璣新古典藝術風格的製表技術和高雅簡約之美。

表盤的設計風格簡約，延續寶璣在1787年推出的寶璣15號自動上鍊懷表，低調簡潔，讓人一目瞭然，搭載自動上鍊777Q機芯，售價76萬3000元。

(中國時報)