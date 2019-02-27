叫寶貝羞了！禾浩辰撩妹臉紅紅

2019年02月27日 04:11 中國時報 報導林淑娟、陶福媛

美度表Multifort Chronometer One先鋒PVD不鏽鋼腕表，搭載天文台認證矽游絲的高階機芯，加值不加價，4萬2500元。（MIDO提供）

美度表Multifort Chronometer One先鋒玫瑰金PVD腕表，搭載天文台認證矽游絲的高階機芯，加值不加價，4萬1800元。（MIDO提供）

禾浩辰出席美度表Multifort Chronometer One先鋒不鏽鋼腕表活動，大展撩妹功力。（粘耿豪攝）

禾浩辰近期與安心亞合作偶像劇《你有念大學嗎？》後人氣水漲船高，超強電力還被封是「撩妹王」，出席美度表（MIDO）發表Multifort先鋒系列腕表活動，展現撩妹功力，秀了撩妹金句「寶貝，我的時間只為妳安排。」一講完就笑說有點肉麻，還會臉紅害羞。他自曝其實私下很少撩人，反而「酸人」功夫比較厲害。

他劇中與安心亞上演浪漫初吻，戲外透露自己「很久沒有親親」，拍吻戲前有點小期待，希望呈現唯美效果，事前參考許多「總裁系列」戲劇經典吻戲，勤做筆記，抓到的訣竅是「嘴脣不要太扣，牙齒不要露出太多」，拍戲過程中又要保持紳士風度，不能讓女生覺得是在吃豆腐。

Multifort先鋒系列發燒

MIDO發表Multifort先鋒系列腕表，在集團「金質銀價」的行銷策略下，加碼搭載80小時天文台認證矽游絲的機芯，是目前中價位腕表當中率先搭載高階機芯，但維持價格不變，勢必又再掀起熱銷。

MIDO去年推出可深潛至600米的海洋之星OCEAN STAR DIVER 600腕表，功能升級但不加價，銷售呈倍數成長，不僅熱銷，鋼帶款甚至嚴重缺貨，在銷售低迷的表界異軍突起、蔚為傳奇。如今MIDO再乘勝追擊，將旗下最暢銷的Multifort先鋒系列再升級，機芯採用天文台認證的矽游絲，強化防水、防震、抗磁和80小時動力儲存的功能，但維持原價。

(中國時報)