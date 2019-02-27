王思偉走伸展台 小喘露性感

2019年02月27日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

吳珝陽的上衣外罩黑色網狀與流蘇，多層次但又不複雜。（粘耿豪攝）

陳詠芯穿上米色與白色細長版服裝，乾淨俐落。（粘耿豪攝）

獨立設計師品牌DOUCHANGLEE創辦人暨服裝設計師竇騰璜與張李玉菁，26日晚間在花博流行館發表2019春夏「DOUCHANGLEE×旅日藝術家李漢強」時裝系列，本季主題為「可持續時尚」，伊林名模王思偉、陳詠芯與演員吳珝陽，以及藝人鄧永佳等人紛紛上台走秀。

王思偉演繹4套服裝，表示服裝藏了許多細節與特殊剪裁，好比帥氣夾克但有軟流蘇做裝飾，背後還可以小露性感。她認為這次場地很大還有斜坡，「是挑戰相當大的一次，走起來有點喘要有意志力。」吳珝陽挑戰穿上百褶裙裝，認為男生穿裙子機會不多，這次還有些服裝以桌巾材質、運用霓虹、透視、塑料流蘇等效果製作，相當特別。陳詠芯覺得這次走秀特別有自信，「因為穿的服裝都很簡單，給我一股信心與力量。」

(中國時報)