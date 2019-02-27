Nokia 210復刻3G 微軟HoloLens 2登場
Nokia今年在MWC上維持復刻經典機的傳統，此次帶來全新擁有3G功能的Nokia 210，共黑、紅、白3色，定價為35美元（台幣約1080元），預計3月開賣。（翻攝Nokia宣傳影片）
Sony全新Xperia 10系列，定價9990元起；Xperia L3，定價為5990元，下周末起將在台正式上市。（Sony提供）
微軟今年推出全新一代的HoloLens 2，為全新的AR頭戴式裝置，讓使用者能透過裝置以手動操控虛擬系統，展現了未來的新科技。（翻攝微軟現場示範影片）
今年世界行動通訊大會MWC上的新品，明顯帶領著世界再走進新的手機科技領域，但除了矚目的摺疊手機及新手機以外，展上還有不少特別及充滿話題性的新品，像是Nokia延續其經典手機的復刻、微軟今年帶來了睽違4年的HoloLens 2重返MWC現場，還有不少5G新品在展上登場之餘，價格也相當讓人驚喜，整場MWC從復刻到未來，展盡2019各式科技重點。
眾所皆知Nokia擅長復刻經典手機，雖然今年推出的Nokia 9 PureView 5鏡頭手機搶盡風彩，但其實品牌今年還是默默推出全新復刻的Nokia 210，支援3G網路使用以外，還有FB、遊戲等APP，而且更有簡單鏡頭搭配閃光燈，定價僅35美元（台幣約1080元），預計3月開賣。
而微軟在今年推出全新的HoloLens 2，不僅採碳纖維材料設計，重量只有10g左右，外型也以眼鏡般的頭戴式設計，外觀看起來相當未來化，而且因其手勢追蹤升級，在現場展示時，使用者只要戴上裝置，只能以雙手操控虛擬系統，看起來離電影《一級玩家》的未來世界更走進一步。不過要價高達3500美元（台幣約10萬7700元）， 可見目前仍不是大眾可負擔的消費品。
而今年的5G手機也是MWC的重點之一，當中像小米推出MIX 3 5G，價格沒有大家想像的高昂，證明5G已經準備慢慢走進消費者的生活，就連高通也展出多支原型機，像Sony官方並未發表的5G手機也在展區中，不過Sony目前則以全新的Xperia 10系列及L3先打台灣市場，昨（26日）定價公布，前者9990元起，也是在一片高價手機中繼續逆流的攻擊。
(中國時報)
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