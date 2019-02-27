省電又環保－聲寶推出R32新冷媒空調

2019年02月27日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

聲寶全新DC節能風扇，能自動左右上下擺動，循環扇搭配空調冷房快速更節能。（聲寶提供）

聲寶全新攜帶型強效UV捕蚊燈，擁有超過百項專利，365nm波長捕蚊無死角，可外接行動電源以USB充電。（聲寶提供）

已經漸漸踏入春季，家電廠商都正密鑼緊鼓的推出全新空調商品，迎接今年第一波換冷氣季節，聲寶公司昨（26日）就舉行了2019年夏季新商品發表會，作為台灣本土家電公司，當然更了解在地氣候，因此今年再次為台灣消費者量身打造最適合的全新空調系列、DC節能扇等新品，務求讓消費者在今夏能過得更舒適。

聲寶了解到台灣民眾使用空調時，多會有擔心環保、電費等問題的憂慮，因此今年除了空調產品除原有冷媒R410外，又特別開發全新聲寶變頻空調採用R32環保新冷媒，全機種同樣取得CSPF高標準一級能效之餘，配合2019年政府節能補助汰舊換新計畫，每台更可申請補助最高3000元，另外更有專利PICO PURE，通過SGS、日本機構測試等多項認證，訴求可分解PM2.5中有害物質高達99.8％。

風扇省電效能增50％

夏天除了空調以外，風扇也是必備品之一，今年聲寶推出了全新DC節能風扇符合2019年最新國家安全標準認證，為業界首創高節能新品，更導入了日本技術馬達，提升節能效率，據聲寶測試1個月使用不到1度電，訴求省電效能可提高50％。

另外聲寶還有推出一系列如7分鐘急速製冰機、全方位捕蚊專家聲寶強效UV捕蚊燈及ARKDAN空氣清淨除溼機等，都是今年為了迎接夏日而推出的新品，即日起至4月30日前，購買全系列變頻空調，送5選1禮物優惠；購買全系列DC節能扇，再享買大送小優惠，趁著今年的政府補助正好入手新空調。

(中國時報)