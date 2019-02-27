228連假逛百貨－1元看電影 美食大賞超人氣

2019年02月27日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

喜樂時代影城永和比漾店「人文經典走廊」，美國來的藝術畫作和新上映的電影海報，營造藝術氛圍。（比漾廣場提供）

板橋大遠百「日本美食工藝大賞」新登場明星商品，「北海食道」鮮蝦可樂餅100元。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百「日本美食工藝大賞」新登場明星商品，「浪花永吉堂」爆漿大福80元。（板橋大遠百提供）

228連假到百貨看電影、打卡吃美食，1元就可入場或購物還可享優惠。比漾廣場本月起開設「喜樂時代影城永和比漾店」，是永和現有唯一的影城，斥資上億元在858坪空間規畫13個巨幕微影廳，每廳31至50人，共可容納480人，是比漾廣場3年改裝計畫重要的里程碑，也讓「社區中心」目標更完整。

由於永和20多年沒戲院，喜樂時代影城本月1日起試營運以來，以多維度全景聲、法拉利等級皮椅和人文經典藝廊等特色，在網路掀起討論，即日起31人起可包場、每人280元，附有爆米花和可樂，適合企業、家族、學生辦活動，比漾廣場董事總經理周寶文表示：「這裡會是全台最客製化的影城！」

明（28日）影城開幕當天，電影票每張「1元」、限量1000名，當天影城9時50分發號碼牌，百貨也首次提早1個小時營業。6月30日前每周一至周四刷台新銀行比漾聯名卡買2張2D全票享6折+加贈1杯中杯可樂，每月限量1000杯，是全台獨家優惠。

比漾廣場現有40歲以上主力客群占6成，周寶文表示影城超過6成是39歲以下客群，看好影城進駐後每年可增加40萬來客，百貨原有350萬至360萬總來客上看400萬人，族群會更年輕化。此外，比漾廣場也會舉辦首屆「川流影展」，18至39歲、不限國籍可參加，3月15日起徵件，首獎20萬元，全力朝「attract young」年度計畫邁進。

板橋大遠百28日至3月14日「春裝新品上市」期間首12日購買服飾當日累滿4000送250；男、女、童裝當日單筆滿6000加送200。持8家指定銀行信用卡全館單筆分期刷滿6000送200，春季換裝回饋11.6％。今（27日）至3月12日有「春季日本美食工藝大賞」，網羅超過50家日本人氣在地美食、遊日必買伴手禮、夢幻甜品，期間有近20位日本職人實演秀，好逛又好吃。

(中國時報)