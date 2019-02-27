TOYOTA RAV4 接單強強滾

2019年02月27日 04:11 中國時報 陳大任 報導

TOYOTA全新RAV4預接單熱絡，總代理和泰汽車表示，自從2月15日開放接單至今已超過2000台，部分車款亦已缺貨，比起上一代預接情況還好5成，業者預估3月4日發表會時更上看3000台。

和泰汽車表示，目前預接單占比為2.0汽油版55％、2.5汽油版15％、2.5 Hybrid版30％。其中2.0汽油旗艦版、2.5汽油ADVENTURE 4WD版、2.5 Hybrid旗艦4WD版等3個規格中的最高等級已幾近缺貨。至於車色部分，白色是大熱門占50％，其次為灰18％、黑14％、銀12％。

TOYOTA RAV4動力編成分別搭配全新2.0L Dynamic Force汽油引擎及2.5L Dynamic Force Hybrid引擎，分別提供173hp最大馬力及222hp的油電綜效馬力（2.5L Hybrid 旗艦4WD）。等級編成上，提供2.0L豪華（96.9萬）、2.0L尊爵（102.9萬）、2.0L旗艦（106.9萬）、2.5L ADVENTURE 4WD（125.9萬）、2.5L Hybrid旗艦（120萬）、2.5L Hybrid旗艦4WD（139萬）等6種車型等級以滿足不同消費者需求。

(中國時報)