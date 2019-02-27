人生的旅途─從一場新書發表會說起

2019年02月27日 04:11 中國時報 隱地

像往常一樣，回來後你又開始後悔，後悔在別人的新書發表會上說了離題的話，尤其還說到敏感的政治話題，你不是事先也做了功課，為何一上台全忘了，而突然連珠炮似的一段牢騷話，又來自何種因素，真的是深藏在自己心底的潛意識嗎？

都怪那天的報紙，你先讀了王正方的〈台灣會自動解體嗎？〉又讀了一則台大校友鄭秀琳的讀者投書〈你們這些大人好噁心〉；前者說：「台灣的經濟停滯、景氣低迷……藍綠白三陣營，都把選上總統當成最重要或唯一的事……另一方面在推動充滿仇恨的『種族主義』……回顧東德解體前，當地人民極端痛恨只顧著保住自身權位的執政當局……一九九○年柏林圍牆倒塌，東德隨之解體」；後者說：「請問是誰給了監委權力，可以對台灣良善公民向國稅局調閱二十多年的報稅個資？」

《我們種字，你收書》──封德屏的新書發表會，只因你是此書的出版人，所以也坐在台下；台上，除了主持人楊宗翰，還有四位講者──汪其楣、楊索、林立青和作者封德屏；台大中文系畢業後的汪其楣，到美國改念戲劇，學成歸國，教戲劇，桃李無數，自己也經常寫劇本，並上台演戲，這幾年，更關心文化，她為封德屏在《文訊》推動台灣文學的出版，史料保存及研究做的許多工作感動，為她的書寫序，還親自站上台，把德屏的書和人，向在場來賓熱情推薦，她讓我們知道，這樣強韌的生命，永遠照顧、協助作家的封德屏，私底下也有軟弱的一面，她有時也把自己的委屈說出來，說著說著她哭了……

楊索記憶中的封姐，總是在醫院和悼念作家的紀念會場轉進轉出，特別是作家李永平辭世前那一段日子，她好幾回都在李永平的病床前和封姐相遇，她自己從小就是李永平的書迷，從《拉子婦》開始，李永平的小說集，她總設法一本本買下，因而透過探病，她也和許多馬華作家相識，她認為封姐照顧年長弱勢作家，也提攜像自己這樣的年輕後輩愛寫作的人，封姐是一把火把，用光照亮著許多人，她願意一直追隨封姐的腳步向前走。

四位中最年輕的講者是工人作家林立青，他看到台下的名詩人席慕蓉，而且就坐在他正前方，詩人還主動向他打招呼，林立青禁不住幾乎要喊出來，「啊，要是我母親知道你和我說話，她一定會罵我不孝子，她也一定會責怪我怎麼可以不帶她來，如果帶媽媽來了，她就可以拿著你的書請你簽名，媽媽從年輕時候就買了許多你的書，她幾乎收藏了一大排席老師的書……」難怪席慕蓉後來站起來發言，除了讚美封德屏書寫得好，也讚美台上包括主持人楊宗翰等五位講者講得自然感人，主要這些都實實在在的凸顯了封德屏對文人的情深義重，坐下之前，詩人也不忘微笑地對林立青說：「也要請你務必代我向你媽媽問好！」

據說上台講話中最年輕的一位是陳柏青，他說自己有一段時間經常會被抓來當各類會議的計時按鈴人──三長兩短，提醒在會議台上講話的人，鈴鈴鈴─時間到了，連作夢，彷彿自己也在按鈴，陳柏青感謝封德屏給了他舞台，講他能提筆寫作，他說自己是愛寫作的人……這讓我想起五十六年前──自己還只有二十六歲時的一段往事：

一九六三年，小說家於梨華先在皇冠出版社出版長篇小說《夢回青河》，接著又在文星書店出版短篇小說集《歸》，趁著於梨華回國，「文星書店」聯合《文星雜誌》，蕭孟能先生特為她舉辦一個歡迎會，邀請文壇相關人士和讀者參加，性質和現在的「新書發表會」相似，但那時還沒這樣的名稱，我當時只是一個純讀者，看到書店門口貼出海報，就登上衡陽路十五號的樓梯，無非想一睹自己心目中崇拜作家的風采，記得當時陳映真、黃春明、尉天驄等青年作家都在現場，後來辦大地出版社的姚宜瑛大姐，也是因我上台臨時發言而後相識的。

為何會說自己像封德屏新書發表會上的陳柏青？一來，陳柏青被臨時抓上台，五十六年前，也是在蕭孟能先生、作家於梨華以及許多來賓一一在台上說完話之後，主持人最後問，台下的朋友，還有人願意上台說幾句話嗎？我居然斗膽跑上台拿下麥克風大剌剌的說起話來，如今角色轉移，當時年輕的我已成垂垂老者，坐在台下聽台上人的發言，耳朵也不靈光了，總感覺台上每個人說話的速度好快，顯然我已跟不上這新時代的節奏，再加上眼睛不好，人來人往，一時有些老友像是認識，似乎連名字也叫不上來了！

啊，年輕真好，可惜生命不能重來，但願我又像在台上講話的陳柏青那樣滔滔不絕，青澀中流瀉出一股自然的青春，曾經我也在青春的行列……青春會飛，它永遠飛向更年輕的臉龐，一代又一代……

一陣騷動，漸行漸遠

不知去向，無聲無息

也不過半個世紀，一切都改變了。我不再是那個二十多歲的文藝青年……但這次參加德屏的新書發表會，突然又有新啟示，儘管有些人確定已走了，有些人不知去向，歷史還是有其軌跡，人，在人世間走一趟，就是一次人生的旅遊，從出發到歸程，我們會和許多人相遇、相聚，但這世界沒有永恆，山會移動，河會乾涸，人間亦無不散筵席，朋友或親人，失散二、三十年，偶又相聚，是一種奇蹟，奇蹟如我，能在五十六年之後，因一個新書發表會，而想起另一場讀書會，也算奇蹟，主要，因我還活著，這不容易，如今老人失憶失智症嚴重，幸虧我還一切記得，怎能不感謝老天慈悲。

(中國時報)