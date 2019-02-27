2019年02月27日 04:11 中國時報 文／陳幸蕙

喜歡沿著新店溪慢跑。

河風習習，意緒紛紛間，思索馬拉松的意義時，我常想起梵谷。

一位繪畫史上的超級巨星。

將坎坷一生，活成一頁輝煌啟示錄的藝術大師！

但，如眾所周知，這位大師起步甚晚，二十七歲才開始作畫，三十七歲便向世界說再見，短短十年創作生命，是另一位畫壇巨星畢卡索繪事生涯的七分之一。

藝術之路上，何其匆遽的短程路跑啊！

而成為畫家前，這超級巨星，在他那時代，十九世紀，更曾是一事無成的魯蛇，舉凡擔任教職、畫廊店員、牧師，不是風評欠佳便屢被解僱。

即令後來走上創作之途，但除了他弟弟西奧，世人亦都認為，他只是一個古怪倔傲甚至危險的瘋畫家！

……

就這樣，持續忍受著孤獨、嘲諷、寂寞，且不時與癲癇、眩暈症奮戰，甚至還曾入精神病院接受治療！

但在強大身心煎熬下，這忠於藝術的苦行者，卻仍以無可撼搖的專注熱情與執著，窮十年洪荒之力，全心作畫，鞠躬盡瘁，死而後已！

若回顧其一生，最心酸可歎的遂自是，他生前只賣出一幅題為《紅色田園》的畫，售價四百法郎，約台幣兩千元而已。

貧病交迫、三餐不繼之餘，這全無收入的畫家，竟仍以天使般思維，欣然對弟弟說：「精神的營養這麼好，讓肚子餓著有什麼關係呢？」

而初開始專業畫家生涯時，他更曾如此在信中向弟弟坦露心聲：「我現在唯一憂慮的是，如何才能對這世界有點用處？」

唉，這世界對他如此冷漠，他卻總想著，如何燃燒自己？如何，以藝術，奉獻給世界？

所謂名利，這功利導向的辭彙，與概念，在他純淨的生命字典裡是不存在的。

於是，以對藝術之忠誠，全生命熱烈投入十年後，他密集完成了傳世的素描、油畫、水彩一千七百件，並為我們留下─

如火焰般灼熾燃燒的金黃《向日葵》，如漩渦般騷動旋轉的迷離《星光夜》，如音符般盛綻怒放的艷紫《鳶尾花》，以及，以激情之筆撞擊畫布，在色彩的暴動中，洶湧沸騰著生之慾望、眷戀、痛苦與悲傷的《麥田群鴉》。

等等。

面對如此華麗之豐收，身為後人的我們，便實不能不感慨萬千了！

因為他生前從無人注意的《向日葵》、《鳶尾花》，以及，他謙卑期盼「百年後或有人注目」的《嘉舍醫生》，在他身後一世紀，竟分別以─3989、5390和8250─萬美金（台幣十二億、十六億、二十五億）之驚世鉅價賣出！

近乎奇幻的戲劇性轉折，常想，究竟，該如何去思考、看待呢？

據說，他臨終對弟弟說的最後一句話是：

「別為我哭泣！……」

如此充盈愛的溫柔言語。

缺憾還諸天地的釋懷。

活過、愛過、創作過的悲欣交集，寧靜坦然。

若與其滄桑艱苦的一生做一對照！

終於，在長久思索後，河風習習，水岸邊的步伐起落間，我終開始明白，這超級巨星、藝壇大師所以令後人震撼感動，並非只因其曠世傑作，展現了一種無人能及的藝術成就，卻更因為─

匆匆彩筆十年，雖只是藝術之路上一場匆遽的短程路跑，但就在這短得來不及歎息的時光腳程裡，踽踽獨行、忠於自我、未負生命理想初衷的畫家，卻充分體現了矢志不移、從未放棄、熱血完跑、堅持至終點線的馬拉松精神！

美學的召喚外，是由於如此強悍精神的巨大投射，他每一幅畫，乃格外迸濺出，豐富強大的生命力量！

於是，當文生．梵谷，終高懸成人間一個閃亮不凋的名字！

藝術史上，歷久彌新。

可以預見，一代一代，世人對他永不停歇的懷念愛慕、獲致的啟發，也必將是，呵─

馬拉松式的！

(中國時報)