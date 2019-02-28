國民黨總統初選七三制拍板 韓國瑜巧合鬆口了 從沒說不選 韓預告會有決定
真是無巧不成書！國民黨中常會27日甫確定維持現行「7成民調、3成黨員」投票的總統初選機制，前立法院長王金平的因緣也到了，訂3月7日宣布選總統，但最令外界最驚訝的，是幾乎同一時間，人還在新加坡拚經濟的高雄市長韓國瑜首度對角逐2020鬆口，說「會有決定，最終我一定會跟大家報告」。
維持原制 7成民調3成黨員
被視為藍軍重返2020最大希望的韓國瑜，這趟星馬行讓聲勢持續攀升，昨天面對媒體團提問似乎從未說過「我不選」3個字，卻頻頻遭點名出征，他首度鬆口，態度似已有動搖。
昨早有媒體問及，韓國瑜與張善政的「韓張配」，或韓國瑜搭朱立倫的「韓朱配」有譜嗎？他說「先不要談這個」，只能說「ㄆㄟˋㄆㄟˋㄆㄟˋ」避談敏感話題；事後他解釋，在國外一直講總統大選，這個跟那個配，那個跟這個配，「乾脆我就呸呸呸！」
朝言夕改 呸呸呸變會報告
然而，昨晚他出席晚宴，再度回應外界對於選不選2020疑惑，卻回答「會有決定，會的，最終我一定會跟大家報告，我現在的答案就是如此」，話沒有說死，態度異常曖昧，留給外界無限想像空間。
至於宣布日期是否為觀光局長潘恒旭曾說「清明節後談政治」，韓國瑜頓了一下，「呃…不管是什麼節慶之後！」但現在人在新加坡，不適合討論。
每天頻頻被點名出馬角逐2020，是否厭煩？他直說，「不會」，可能自己有大一點政治光譜，或民調高較被注意，但非常感謝，現在如何把高雄市的經濟趕快衝上去，到某一個門檻、某一個位階，有更多訂單狀態之下，更好的經驗，才是當務之急。
因緣到了 王金平訂3/7宣布
國民黨立委辦公室昨天傍晚陸續接到王金平辦公室來電，邀黨籍立委出席3月7日在台北國際會議中心舉辦的參選記者會，及3月11日在喜來登飯店餐敘。
王金平表示，因為當天是星期四，是立法院委員會正忙的日子，不知道能來幾位；不過，高雄預計來3部遊覽車，都是黨代表及鄉親。另據傳，王金平也正在規畫訪美行程。
(中國時報)
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