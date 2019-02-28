再犯撞死人 可判死刑 法務部修刑法 酒駕先扣車再沒收
酒駕扣車對照
為遏止酒駕犯罪，法務部昨完成《刑法》修正草案，全面加重刑責，未來若酒測值逾0.25毫克，觸犯酒駕公共危險罪，不論肇事與否，將依法先扣車，再由法官決定是否沒收酒駕者的汽機車；另曾涉犯酒駕罪，再犯酒駕撞死人，刑度比照殺人罪，最重可判死刑。草案已送行政院審議。
官員說，為保全日後的沒收車輛程序，擬依據「酒駕個案情節」及「法律規定」對特定酒駕個案車輛先予移置保管車輛或扣車，「預期以後扣車時間會拖長」，相關配套仍待與相關單位進一步討論。但法界憂心對涉犯酒駕罪扣車、沒收、或發還車輛過程，尚無具體配套措施，恐衍生爭議。
酒測值逾0.25 沒肇事也要扣
據統計，每年酒駕違規約10萬件，其中移送法辦件數約6萬件，若扣車、沒收，將對酒駕者造成極大震憾。
法務部所提《刑法》修正案，有「加重刑罰、沒收車輛、裝酒精鎖」3大重點，其中對酒駕再犯致人重傷，可判刑5至12年，撞死人刑度更高達10年以上、無期徒刑、最重可判死刑。另原本的初犯酒駕撞死人，也提高為5到12年，酒駕致人重傷則提高為3至10年。
法務部檢察司長王俊力說，法務部是參考美國加州WATSON案例，「再犯酒駕致人於死」比照二級謀殺罪，刑度可達無期徒刑。
參考美案例 比照二級謀殺罪
另從剝奪酒駕者的財產權著手，在公共危險罪增訂沒收條款，原則上可對涉犯酒駕罪者的動力交通工具(車輛)予以沒收，但有例外條件，給予法官裁量權，也就是若酒駕車輛是租來、偷來的，價值低微或維持生計，得不宣告沒收。
此外，法務部在跨部會會議與交通部協調，擬將車輛裝設酒精鎖，列為酒駕者緩起訴或緩刑附加條件，裝設費用則由酒駕者自付。法務部也將與戒癮團體合作推動反酒駕，在監所開辦戒癮班、團體治療。
(中國時報)
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