美朝河內宣言 納入關係正常化

2019年02月28日 00:57 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

川金峰會正式登場！美國總統川普和北韓領導人金正恩昨天在越南首都河內再度會面。比起雙方在新加坡首次的會面，兩人在河內大會面比較放鬆。（法新社）

川金二會三大看點

川金會行程

川金二會前夕 川普再對美陸貿易表示樂觀

美國總統川普表示，他和金正恩會非常努力達成北韓無核化，他相信大陸、俄羅斯、日本和南韓都會非常幫忙。北韓將有無限的潛能成為經濟強權。金正恩則表示，「堅信會談將獲得讓所有人都歡迎的成果」。一般預料，金川二會後會發布河內宣言，在平壤採取實質步驟去除核設施後，美方將設立機制給予北韓經濟補償並逐步放寬國際制裁。雙方不但會將和平宣言納入，還會討論互設辦事處等關係正常化措施。

越南當地時間傍晚6時40分（台灣時間7時40分）左右，川普和金正恩來到河內「索菲特傳奇大都會酒店」（Sofitel Legend Metropole Hanoi）會面地點，兩人在12面美國和北韓國旗前握手，微笑接受媒體拍照。這是兩人在9個月內的第二次會晤。

美讚北韓潛力 能成經濟強權

川普首先表示他期待峰會「非常成功」，金正恩則說，「我們克服所有障礙，如今來到這裡。」川普接著說：「很榮幸與金主席會面，也很榮幸能一起來到越南。與您在一起真好，我們首次峰會非常成功，有些人希望進展能更快一點，但我對我們目前所做的很滿意。」

是否宣布終戰 川普稱等著看

兩人在進行了30分鐘的一對一會談後，川普告訴金正恩「北韓擁有巨大的經濟潛力，您可以為貴國創造驚人的未來，您是個偉大的領導人。我們會協助它發生。」金正恩則表示，川普做出的「勇敢政治決定」促成了川金二會。去年新加坡會面至今，雙方付出了許多思考、努力和耐心，猜疑和誤解的陳舊想法阻礙了前行的道路。然而我們擺脫和克服了這些慣性，時隔260天重聚，一起走到了河內。他希望河內峰會能產生大家都歡迎的結果。

值得注意的是，當川普被問到是否會正式宣布終止韓戰，川普表示，我們等著看。（We’ll See），他並且強調，他在堅持要求北韓無核化的議題上沒有任何改變。

越買波音飛機 逾150億美元

川普昨日對越南國家主席阮富仲進行禮節性拜訪後表示，他和阮富仲都對在越南舉行這次重要的美朝峰會感到高興，因為越南體現了良好意願可能導致的結果。川普讚揚越南是一個「蓬勃發展」的國家，並感謝越南作為美朝第二次峰會的東道主以及與波音等美國公司簽署商業協議。

川普和阮富仲共同出席了越南兩家航空公司購買波音飛機的簽字儀式。越捷（Viet Jet）航空公司將購買100架波音737 MAX客機，越南竹子航空（Bamboo Airways）將購買10架波音787客機，交易總額估計超過150億美元。

(中國時報)