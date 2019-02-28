金要改革開放 解除制裁

2019年02月28日 00:57 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

金正恩再次循去年6月朝美首腦會的模式，在與川普會談前，先前往大陸壯聲勢。對金正恩來說，能在9個月內兩度和世界首大強權領導人平起平坐，就是一場值得大書特書的政治勝利。如果他能成功獲美國讓步，贏得國際制裁鬆綁，對金正恩去年公開宣示的以經濟建設為中心是一大助益，他在北韓的權力基礎也勢必更鞏固。

以金正恩的角度，此番出訪和峰會，皆是絕佳的公關舞台。從他23日搭專列自平壤啟程，接著長途跋涉、縱貫中國大陸一路向南抵達越南，光是4千多公里的「長征」，就刷足了存在感。他仿效先人足跡，對國內凸顯自己的正統地位，對外也正告美國，平壤可是有大陸老大哥撐腰。繼續善用地緣政治，游刃於各種勢力平衡之間尋找更多的空間。

金正恩在川金二會後，將留在越南繼續考察，遵循平壤去年1月以來積極推動的微笑外交攻勢。過去13個月，金正恩走訪大陸、新加坡、板門店，派出大批官員觀摩大陸改革開放，經濟發展的經驗。他更親自接見俄羅斯和古巴重量級官員。為集中全力發展經濟，創造有利國際環境。可以說，兩次川金會，北韓和金正恩的國際形象輕鬆洗白。

短短9個月內兩度與超強領袖面對面，金正恩贏得了祖父金日成、父親金正日無力企及的歷史性機遇。上次川金首腦會後，北韓返還韓戰美軍遺骸，不再進行核試或發射導彈，但北韓釋出的善意僅止於此。美多次強調「完全、可驗證、不可逆的無核化」，金正恩始終沒做到，因為誘餌不夠，沒有讓他完全繳械（核武）的動機。

眾所周知，金正恩同意舉行川金二會，為的就是打破嚴苛的制裁網，以聚焦經濟發展。俄羅斯科學院遠東研究所朝鮮研究中心主任熱賓認為，金正恩很清楚，實現無核化需要時間，川普能否連任是變數，「在2020美國大選結束前，金正恩不會實現完全無核化。」

(中國時報)