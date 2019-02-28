內政卡卡 川繞道拚連任

2019年02月28日 00:57 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

「如果不是我當總統，我們可能早就和北韓開幹了！」性格強悍的美國總統川普一直以讓北韓暫停核試和試射飛彈做為引以為豪的外交成就。美朝河內峰會，無疑為川普在內政上受制於民主黨的不利情況扳回一城！在越南舉行的川金二會不但成為國際媒體焦點，滿足川普的虛榮心。更有助他轉移爭議焦點，為2020連任鋪平道路！

川普身在國外，但來自國內的暗箭卻不曾停歇。被民主黨控制的美國聯邦眾議院以245票同意、182票反對否決了他為了得到築牆經費而頒布的國家緊急狀態令。通俄門調查將進入收尾階段，川普原律師柯恩更在參議院作證時稱他為騙子、種族主義者。川普在國內的巨大壓力下，將更有政治意願推進和北韓的和解，以凸顯平壤去核化的成就。

川普在內政上可作為的空間有限，他執意要築的邊牆一再被卡關。眾院昨天否決緊急狀態令後，接下來換參院表決，已知有3位共和黨參議員表態倒戈，只要再一名共和黨員反對，川普的緊急狀態令就確定難產。但川普已放話，他將首次動用總統否決權，屆時兩院都必須以2/3絕對多數通過，才能推翻總統的否決。不過，這也顯示了川普連任之路荊棘密布。

細看川普對美朝和平進程的規畫，似與他連任時間表不謀而合。亦即先建立溝通管道、增加互信、穩定區域和平。他需要一個突破內政困境的機會，而河內峰會為他搭建了舞台。專家認為，川普希望把改善美國和北韓的關係打造為他的主要政績，就算峰會沒有實質成果，但川金二會成功登場就足以讓川普宣稱是外交上的勝利，讓他在競選連任時加分。

川普也希望能靠推進北韓無核化被諾貝爾和平獎委員青睞。儘管有人覺得川普膨風、好大喜功，但美朝之間如果真能化干戈於玉帛，讓北韓核武對世界的威脅降低，比起歐巴馬，川普確有資格贏得和平獎。

(中國時報)