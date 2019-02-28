阮春福：美朝可從越南歷史吸取教訓
越南總理阮春福接受美國CNN專訪指出，越南飽經戰火的歷史，是舉辦這次峰會的重要動力。越南不但能夠接待美國總統川普與北韓領導人金正恩，還要證明自己是和平、和解和市場自由化好處的實例。
阮春福表示，越南身為東道主，一定會把這一次川金峰會辦得圓滿成功，「因為做好這件事所付出的代價，遠遠低於一場戰爭。為了世界和平，為了一個彼此聯繫而且進步的世界，讓我們握手。我們將共同發展，為全球穩定做出貢獻」。
川普與金正恩進行一對一會談與晚宴的地點在河內索菲特傳奇大都會飯店。它是河內首家五星級飯店，經歷法國殖民時代、二戰、越戰，迄今已有118年歷史。飯店曾接待各國政要與明星，已故英國喜劇泰斗卓別林曾在此度蜜月。美國影星珍芳達在1970年代反戰運動期間也曾到此，還曾在飯店防空洞裡躲避空襲。
(中國時報)
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