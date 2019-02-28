川普超嗨 拜託把我們拍帥點
東、西方兩大狂人金正恩與川普，在闊別9個月後，選在河內的老牌「索菲特傳奇大都市酒店」重新聚首，共進晚餐。白宮特別公佈了晚宴菜單中還包含了泡菜。川普在晚宴後還狂贊雙方邊吃邊聊的對話太棒了，暗示值得付任何代價！
白宮網站公布川金兩人晚餐享用的美食包括：烤牛腩配上梨泡菜，蝦仁雞尾酒、巧克力熔岩蛋糕。飲料則為柿子汁。
此次老少2人皆單身赴會，因此各只帶著2位高官和翻譯，享用白宮形容的極簡晚宴。用餐前拍照時，心情嗨上天的川普還拜託攝影記者，把他和金正恩拍帥一點。
這場3對3晚宴歷時約1個半小時，在台北時間昨晚9點半結束。除了兩位領導人外，美方由國務卿蓬佩奧、代理白宮幕僚長穆瓦尼出席，朝方由勞動黨中央副委員長金英哲與外相李勇浩陪同，雙方的翻譯均為女性。
川普望著眾攝影搶拍川金用餐前並肩而坐的畫面，還嘻嘻哈哈開玩笑說，「沒什麼比享用一頓美好的私人晚餐更棒的了。」心情絕佳的川普還拜託攝影把他和金正恩「拍帥一點」，「我們明天有得忙了，我倆的關係，是一份極為特殊的關係。」
(中國時報)
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