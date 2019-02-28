醉漢奪命遭訴 父祭亡兒安心

2019年02月28日 00:57 中國時報 林欣儀 、 陳志賢 ／綜合報導 巫靜婷、／綜合報導

彭父27日在塔位前輕喚兒子「爸爸來看你了」，並告知檢方起訴肇事者的內容，要兒子不要掛心「爸爸會替你討回公道」。（巫靜婷翻攝）

法務部酒駕修法重點

台中男子陳瑞盈農曆年前酒駕撞死2名機車騎士，其中1名彭姓大學生的父親怒斥酒駕者是社會敗類，也促使法務部決定修法重懲，檢方昨將陳男起訴，求處最重刑度的10年徒刑，法務部也公布草案，彭父昨到兒子塔位祭奠時悲憤表示，酒駕零容忍，致人於死就該依殺人犯論處，希望盡快三讀上路。

起訴指出，曾有酒駕前科、經營檳榔生意的陳瑞盈，今年2月1日晚間在南投中寮鄉喝了約1瓶紅酒後，2日凌晨獨自駕車返回台中，沿途不斷蛇行、超速，還闖紅燈，平均車速約在85至95公里間，在行經大里區國光路時，竟逆向行駛長達850公尺。

男大生之死 喚醒修法

陳隨後直接撞上騎機車的彭姓男大學生和鄭姓女子，造成彭、鄭2人傷重不治。彭父大罵陳男太過分，要求政府應盡速修法，對酒駕嚴加懲處，檢方以陳男是酒駕累犯，犯罪情節重大，將他起訴具體求處最高刑度10年，並聲請沒收車輛，陳被移審法院也說沒錢交保遭收押。

法務部長蔡清祥昨說明修法時特別舉出此案，表示他要告訴彭爸爸，他的小孩並沒有白白的犧牲，他用他的生命來喚醒了大家對酒駕問題的重新省視，並致電彭父。

彭父憤恨 誓言討回公道

蔡清祥強調，雖然很多學者反對，認為違背衡平原則，但他不忍心再看到無辜的生命一再的流逝，且很多的家庭因而破碎，因此仍以堅定的立場、明確的態度，採取最嚴厲的制裁。

彭父則前往苗栗祭奠兒子，在塔位前頻頻輕喚兒子「爸爸來看你了」，同時告知起訴內容，要兒子不要掛心「爸爸會替你討回公道」。

椎心之痛 促快三讀上路

談到酒駕刑責，彭父仍憤恨不平，他表示，喝酒開車本應重罰，肇事應加重其刑，若致人於死真該依殺人犯論處。他舉出私帶豬肉入境，政府罰20萬，酒駕上路卻只罰9萬，大嘆台灣人民的生命真不值。

彭父表示，若非親身經歷無法體會那種椎心之痛，至今仍無法原諒肇事凶手，兒子死不瞑目，再多賠償都換不回寶貝兒子性命，現行法律對酒駕肇事太縱容，過去也曾有最後僅輕判緩刑的案例，這對受害家屬絕對無法接受。

對於修法，彭父哽咽再三表達期盼修法能符合人民期待，盡速送交立法院三讀實施，不要讓類似憾事再發生。他說，受害家屬心裡很痛，只要有類似案件新聞畫面「每看一次就痛一次」。

(中國時報)