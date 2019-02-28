修法接地氣 3重銬鎖方向盤

2019年02月28日 00:57 中國時報 王己由

酒駕致死案件頻傳，製造不少家庭悲劇與社會問題，法務部修正刑法酒駕公共危險罪，祭出沒收車輛、再犯酒駕致死最重可判死刑、裝酒精鎖等「三支箭」，可說是「接地氣」的修法，面對不斷發生的悲劇，朝野應盡速訂出配套措施，加快修法腳步，才能有效遏阻酒駕犯罪。

刑法增訂酒駕公共危險罪以來，政府即一再加強嚴格執行取締酒駕，更宣示「酒駕零容忍」，但酒駕肇事與致人死傷事件未因此減少，從數據顯示，台灣酒駕再犯率超過3成，顯示民眾仍存有僥倖心理，特別是這半年來，屢生重大、惡質酒駕致人於死案，不僅加重刑責的聲浪高漲，甚至高喊論以殺人罪。

在眾人皆曰可殺的民意下，法務部這次的酒駕修法政策，沒有從討好民眾的角度去修訂，未將酒駕致死改論殺人罪；也未以酒測值高低，區別酒駕殺人罪與一般公共危險罪的門檻。

酒駕不能安全駕駛公共危險罪，自立法以來，屢有法界實務人士和學者質疑這是「抽象危險犯」，不以發生具體危險為必要就要論罪，不太妥適。因每個人體質狀況不同，若以酒測值就加重改以殺人罪刑責，不僅法律要件不明確，也會讓法官判不下去。如曾有民眾酒測值0.91，卻能通過生理平衡測驗，獲判無罪案例。

法務部這回訂出再犯酒駕致死、重傷的刑度，其實已分別等同殺人、殺人未遂罪的刑度規範。「雖沒有殺人罪名，確有殺人罪之實」，既兼顧加重刑度的民意，也有重懲酒駕犯罪的用意，更讓法官有依個案審酌刑度的空間。

尤其「原則沒收車輛」，具有高度嚇阻性，也讓民眾知道喝酒開車上路，就有被沒收交通工具的風險。但考量民情和民眾生計，也不是一味都沒收，例外不沒收的規定，保留法官審酌裁判空間。

只是，在民眾對司法判決普遍不信賴情況下，法官接下來要如何一起接地氣，法務部也必須更多方面從矯治手段來嚇阻酒駕，才能讓酒駕零容忍，減少悲劇的發生。

(中國時報)