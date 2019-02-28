前科男酒駕 重創夫婦

2019年02月28日 00:57 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

有酒駕前科的林姓男子，前晚酒駕行經台中大里區草湖路時，撞到剛停好車、站在路旁準備抱小孩下車的何姓夫婦，2人皆受傷住院治療，林男酒測值達0.61，被依公共危險罪嫌送辦。家屬氣憤在臉書PO文，質問「政府到底要如何才會真正注重酒駕問題？」這是台中大里這1個月來，第3次重大酒駕事故。

肇事的45歲林男向警方供稱，前晚8時左右，在住處喝了3罐500C.C.啤酒，之後開車外出吃飯，沒想到，1輛停放在路旁的汽車左後門沒關，反應不及才撞上。

被害人家屬調出門外監視器，畫面清楚顯示，何妻先下車，站在靠近馬路的車側，準備抱小孩下車，其他車輛都繞過而行，林男駕駛的黑色轎車竟直接撞上何妻，接著又撞上後方的何男，畫面相當驚悚。

何男告訴員警，當時載著妻小剛返回住處，才停好車站在車旁，準備抱小孩下車，卻被急速駛來的車子撞到，真的嚇壞了。目前何男後腦、左腳踝有擦挫傷，仍需進一步檢查腦部是否受創；何妻腰椎骨折、左半邊無知覺，2人都在醫院觀察治療。

「究竟還要有多少無辜人受害，政府才會注重酒駕？」何男家屬事後氣憤在臉書PO文，怒斥酒駕肇事者事後竟辯稱「車子霧霧的、看不清楚」，隨後又找里長來關切，呼籲政府應真正重視酒駕問題。

被點名的里長留言澄清，純粹是里民請託才去了解情況，自己也很痛恨酒駕。

(中國時報)