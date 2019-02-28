關的多罰不怕 立委籲服勞役
法務部昨提出酒駕再犯致人於死，最重死刑的草案。民進黨立委李俊俋指出，他贊同修法方向，但要思考提高刑度是否能有效遏止酒駕；國民黨立委林為洲則說，除提高刑責外，也要有配套措施，例如規定酒駕者需服勞役，否則只是增加矯正機關的負擔與管理困難。
法務部指出，立委對酒駕修法共有25個版本，民進黨團幹事長管碧玲表示，司法法制委員會下周已排審兒虐相關法案，酒駕相關修法只要一送進立法院就會列為最優先，立刻處理。關於沒收車輛的部分，《道路交通管理處罰條例》也有牽涉，會與法務部草案一同討論協商。
李俊俋表示，基本上，他贊同修法方向，但有兩個問題需要法務部說明，第一是關於蓄意或過失的爭議，再犯是否就是蓄意，條文要說明清楚；第二是過去已提高兩次酒駕刑責，為何還是沒有達到效果？對照司法院紀錄，酒駕判超過5年占非常少數，不是刑度太低，而是法官斟酌個案情形不會判那麼重。
他說，提高刑責的確是方式之一，但不是完全遏止酒駕的唯一方式，要解決的還是觀念問題，喝酒不開車才是重點。
國民黨團總召江啟臣說，法務部提出方向與很多立委修法方向雷同，他也樂觀其成。但修正草案尚待經行政院會通過，再送到立院付委後才能討論，本會期只剩3個月，要完成修法非常趕，呼籲法務部盡快提出具體條文。
林為洲則說，酒駕再犯致人於死視同殺人罪，基本上他不反對，但須有充分配套，因為現在監獄中酒駕者占最多數，造成監獄負擔，而通緝犯也是酒駕者比例最高，緝捕花費許多警力，造成國家獄政管理和警政工作都是重大負擔。
他指出，自己會提出相關配套，例如酒駕服勞役，一方面搭配戒癮治療，也讓他們可以變成勞動力，不會造成矯正機關擁擠和管理困難。
(中國時報)
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