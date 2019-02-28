沒收考量加害人權益 被害者呢？
針對法務部修法提高酒駕者刑責並增訂沒收條款，台灣酒駕防制社會關懷協會祕書長林美娜表示，協會對再犯者重判沒有意見，但要求初犯酒駕致人於死罪刑度應提高為7到15年，酒駕致人重傷刑度提高至5年至12年，讓想酒駕者不敢酒駕，初犯不敢再犯，不是等到肇事後才重罰。
林美娜表示，法務部的沒收條款，僅考量酒駕者的權益，像是生活方不方便、比例原則等，卻沒想到被害傷亡者的權益在哪？這相當可笑。她並以景美女中拔河隊教練郭昇去年7月遭酒駕撞癱為例，指肇事者在2006年即被查獲酒駕，卻僅被判緩刑，才會再犯，痛批政府怎麼不考量郭昇的生活及權益？
林美娜表示，協會強烈要求立法院將11項酒駕防制相關修法提案，列為本會期優先審理法案，儘速完成2、3讀付諸執行。其中包括已一讀且經政黨協商的「同車共責」、連坐行政處罰的提案，但無奈的是，交通部在2年內換了3個部長，所以下周將盡速向林佳龍說明、尋求支持。
不只協會對沒收制度的批評，法界人士認為，法務部把將這種手段稱為刑事訴訟法的犯罪工具「沒收」，但處罰酒駕是一回事、犯罪行為人的財產又是另一回事，法務部做法恐違反比例原則，侵害人民財產權。
許多法學教授及法官更強烈反對法務部的修法，並譏稱乾脆把整部刑法都改成死刑算了，也有人認為未來就算修法草案在立法院審查通過，這樣的立法是否違背憲法上比例原則，有很大的討論空間。
司法院不願表示意見，但內部已決定依司法院長許宗力日前發言為原則，會透過量刑分析建議法官，讓酒駕罪刑相當。
(中國時報)
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