國民黨拚勝選 吳不排除二階段

2019年02月28日 00:57 中國時報 王正寧 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

國民黨總統提名初選時程

九合一大選後，藍營士氣大振，在「韓流」不退之際，藍營盼延續韓流氣勢，贏得執政之路。（鄭任南攝）

國民黨中常會昨討論總統初選機制，最後確定維持現行「7成民調、3成黨員」投票，並排除經二分之一以上參選人同意，可改只採民調決定方式，確定排除全民調。遊戲規則出爐後，將是國民黨總統首度依「公職人員選舉提名辦法」拚出線。

確認初選機制收拾亂局

對此，新北市前市長朱立倫辦公室回應，尊重黨中央，並盼初選時程儘速底定，回應民眾期待；前立法院長王金平辦公室也回應，對此決定尊重並遵守。至於前台北縣長周錫瑋主張兩階段初選，國民黨主席吳敦義說，現在無所謂兩階段，國民黨過去曾依制度產生人選，突又被廢掉重新徵召，「那樣的過程我們不會重演」；但他說，「如為求勝，會有一些制度性程序，讓獲勝目標能夠自然兌現」。

何謂制度性程序？面對追問，吳坦言，「我們沒打算兩階段、幾階段」，提名如能一階段OK就OK，總統提名本就是一階段就解決，2016（指2015年換柱）是因特殊狀況，才有兩階段。

獲勝是政黨最重要目標

但他話鋒一轉說，政黨當然以致勝為目標，「假如在很特殊情況下，真要考慮第二階段，也不能完全排除」，但「我們不能一開始就講要兩階段」；也許99％不會發生，也許只有1％機會，但獲勝是政黨最重要目標。

據智庫報告，1996至1999年由全代會決定候選人；2000至2004年採民調與黨員投票各占5成；2008至2016採民調、黨員七三比，但最後仍須經全代會提名。

昨中常會共包括副主席郝龍斌等17人次發言，除七三比，包括五五、四六甚至黨員占更多比例意見都有，主要擔心黨員缺乏參與失去歸屬感，但多數認不宜改變。

總統提名人應兼顧黨權

吳敦義最後裁示，維持七三比，要改也是2024年才適用。他強調，要找到勝利候選人，是國民黨的責任。

至於吳拋出若國民黨提名總統候選人不是他，必要時任命被提名人擔任黨第一副主席，並以請假方式讓出黨權。請假不請辭，主要就是避開主席重新改選，及修黨章讓黨主席與總統候選人同一人。

吳說，提名總統候選人兼黨第一副主席「是非常狀況」，從未發生過；但黨與候選人利益完全一致，總統候選人當選，黨才會變成執政黨，若總統候選人希望對黨事務有相當掌握，「我只能這樣做」。

(中國時報)