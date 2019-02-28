應保留徵召空間 給最強人選

2019年02月28日 00:57 中國時報 王正寧

喧擾多時的國民黨總統黨內提名辦法，在黨主席吳敦義當機立斷下，做出維持現行制度的裁示，即採7成民調、3成黨員投票，並排除得經二分之一以上參選人同意可改為只採民調決定方式。遊戲規則與時程依現行規定及往例辦理，避免黨內一觸即發的內訌與無盡虛耗。

國民黨在去年底九合一大選大勝，雖然形勢大好，但國民黨2020年總統初選卻是大亂，關鍵就是黨內有現成的初選辦法，但黨主席卻三天兩頭反映黨內民意，偏偏自己又是熱門人選，搞得角色混淆，裡外不是人。

如今辦法敲定，然而，全黨上下一致的最大共識，就是推出能勝選的候選人，心中大石仍未落地。中常會的結論排除所謂兩階段提名，但是初選民調最高不表示就是黨內最強，也未必就是大選最有勝選機會的人。

尤其目前民調顯示，唯有高雄市長韓國瑜可打趴所有對手。民調領先的前新北市長朱立倫在3年前總統大選，光是其副手王如玄「軍宅案」，到選舉結束都解釋不清，狂輸300多萬票、甚至拖累立委選情歷史，讓支持者至今「餘悸猶存」。不論最後誰出線，民調如不能保溫甚至加溫，黨中央保持徵召空間，對支持者才能交代。

況且，當年國民黨對唯一登記合格的洪秀柱祭出「防磚條款」，但洪依舊以超過40％高民調「破磚」，即使如此，洪秀柱仍被「換柱」，理由之一就是她支持度下滑。

吳敦義現階或許不適宜在兩階段提名上多著墨，但韓流持續發威是事實，拚勝選不能拘泥小節。畢竟打鐵還需自身硬，底氣足、人氣夠，換柱就不會也不該重演，否則面對藍天重現的期待，國民黨誰也承擔不起任何的閃失。

(中國時報)