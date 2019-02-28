周錫瑋稱 吳為韓出線留伏筆

2019年02月28日 00:57 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

周錫瑋拋「二階段初選」 為韓國瑜開機會之窗

前台北縣長周錫瑋26日宣布參選2020總統，並拋初選兩階段論，昨國民黨中常會決議初選採七三制，主席吳敦義也說不會有兩階段。對此，周錫瑋仍態度樂觀表示，兩階段是一個精神，就是讓最能勝選的人出線，國民黨初選辦法規定，參與的人仍可協商初選方式，所以七三制只是選擇的一個方向。

周錫瑋表示，現在大家都還在講兩句話，第一句是「讓最強的人出線」，第二句是「團結打贏選舉」，就算現在講七三比，但過程中應還會有調整，他認為吳主席說，「如果為求勝，國民黨也會有些制度性程序，讓獲勝目標很自然兌現。」這話就留了伏筆。

周錫瑋指出，現在講七三比，只是他建議的兩階段第一階段，第二階段是如果初選出來的人還是沒辦法贏對手，你要讓他輸嗎？所以才說有誰是可贏的人，到時再協調。

周錫瑋自宣布參選後隨即展開行動，公布要做「總統不會做的100件事」，第一件事就是到新北市永和區的音樂教室組Band練團。

周錫瑋選擇練唱目前在抖音爆紅的閩南語歌〈浪子回頭〉和奧運主題曲〈One moment in time〉兩首歌，他特別說明，〈One moment in time〉的歌詞描述，「只要給我一個機會，打這場美麗的仗，好好發揮我的長才，我的人生就自由了。」這就是他為什麼決定要參選。

周錫瑋表示，目前規畫「一百種總統不會做的事，但人民會做的事」，主軸是「接地氣、給溫暖、博感情」，除組團外，其他還安排到日本料理店學做日本料理，做做木工等，大家希望他去體驗哪些總統不會做的事，但人民在做的事，可隨時通知他，他都會去做。他提到過去8年他就是老百姓，種田、畫畫，體驗非常多，知道人民過的是什麼樣的生活，更知道人民討厭政府什麼。

(中國時報)