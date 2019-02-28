韓、柯及賴 2020大選超級變數

2019年02月28日 00:57 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

台灣民意基金會昨公布最新民調，蔡總統無論在何種對戰組合，支持度都是墊底。該基金會董事長游盈隆說，高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲與前行政院長賴清德是影響2020總統大選的三個超級變數；民進黨若推出「不同的總統候選人」，形勢將改觀，起跑點的劣勢立刻被扭轉。

依據台灣民意基金會民調，民眾對蔡英文、賴清德、韓國瑜及柯文哲等4位可能的總統候選人，感情溫度依序是韓國瑜60.35度、柯文哲57.64度、賴清德56.55度，蔡英文最低為46.38度。游盈隆認為，韓國瑜有「任何有意爭大位的政治人物夢寐以求的人氣」，而蔡英文則是被民意打入冷宮。

昨日民調顯示，若蔡、韓及柯競爭，34.4％支持韓，柯29.6％，蔡28.2％；若是賴、韓及柯對戰，34.2％支持韓，賴30％、柯28.4％。換言之，韓國瑜雖然都是一馬當先，但民進黨若由賴清德出馬，賴只落後韓4.2個百分點，賴還能領先柯文哲1.6個百分點。

若2020總統大選由蔡英文與朱立倫兩大黨對決，46.5％支持朱立倫，蔡英文37.9％。不過游盈隆認為，兩大黨對決的機率很小，因為柯文哲出馬參選的可能性極大。

東華大學教授施正鋒認為，民進黨府院近日以「兩岸牌」打韓國瑜，意圖邊陲化柯文哲，營造藍綠對決，藍綠歸隊，再搶中間選民。

該民調期2月21、22日，全國住宅電話用戶為抽樣架構；有效樣本1089人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.97個百分點。

(中國時報)