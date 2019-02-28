朱籲換柱錯誤別再犯 勿卡來卡去

2019年02月28日 00:57 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

前台北縣長周錫瑋拋出黨內初選「二階段初選」想法，引發議論。前新北市長朱立倫昨表示，不反對任何建議，只建議黨要找出最強候選人，但過程不要內訌，「4年前錯誤（換柱）絕對不要再犯」，也不要「卡來卡去」，黨內訌對未來無論誰當候選人都是傷害。

朱立倫昨接受廣播專訪，談起黨內總統候選人初選機制，他說初選只是過程，盼能符合民意，讓大家看到國民黨展現出新氣象，至於最終結果都「尊重」，希望不要造成太大爭議，或影響大家對黨的感覺。

他提到，去年選舉結果，顯見民眾討厭民進黨，但不代表支持國民黨，這一定要認清；民眾是希望改變，重振台灣經濟、改善兩岸關係，讓大家過好日子，「國民黨要有這個決心，推出這樣的候選人，來爭取民眾的認同。」他還說，如今選民不是只有國民黨，還有社會、無黨籍各界人士都會考量，所以國民黨絕不能自以為，要不斷努力。

被問及是否同意「二階段初選」？朱立倫表示，「我沒去反對任何建議」，只建議黨要找出一位最強的候選人，不排除任何可能，但過程不要造成內訌。主持人追問「像『換柱』那樣嗎？」朱則回，4年前錯誤絕不要再犯，也不要「卡來卡去」，且黨內訌對未來誰當候選人都是傷害。

主持人又問，是否認為第一階段初選勝出者就該持續下去，若有二階段也不該換，別再出現「換柱」？朱則回應，「我想制度應該是如此的」。

談及「換柱」風波，朱立倫再度向前黨主席洪秀柱道歉，並表示每次提到這議題都被說是「傷口灑鹽」。他接著說，講這些只有傷害，所以自己不願再談，當時身為黨主席「所有事由我承擔」，盼別再回到過去風風雨雨。

(中國時報)