民進黨大咖雲集台南 全黨救1人

2019年02月28日 00:57 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

民進黨在台南市第二選區立委補選選情吃緊，27日先有前行政院長賴清德陪同民進黨候選人郭國文在山上及新化拜票，黨主席卓榮泰、總統府祕書長陳菊等黨政要員昨下午也在麻豆代天府召開行動中常會，卓榮泰並陪同掃街，全黨投入搶救郭國文。卓榮泰表示，已下達總動員令，要黨工全力輔選郭國文，對台南選情深感樂觀和信心。

昨天上午賴清德親自陪同郭國文前往山上天后宮和新化保生大帝廟參拜，隨即轉往新化市場掃街，賴清德表示，到3月16日投票日前他會盡全力輔選郭國文。

昨天下午，卓榮泰與郭國文、綠營中常委等人到麻豆代天府向五府千歲參拜，為郭國文加油打氣，中常會結束後，卓榮泰更親自陪同郭國文轉往麻豆市區掃街拜票。

賴陪同掃街 不遺餘力

卓榮泰表示，會選在台南召開行動中常會，是要向外界表示，民進黨無論任何一種黨內選舉，所有提名都比照公正、公平、公開的提名程序，之後的總統提名或立委提名、徵召，也將比照相同原則，絕對沒有任何問題。

主席中常委 火力全開

卓榮泰肯定郭國文從地方到中央經歷完整，也對民進黨民主發展做出努力貢獻。卓榮泰話鋒一轉，呼籲退出民進黨、以無黨籍身分參選台南立委補選的陳筱諭「不要再傷害民進黨」，又炮轟國民黨候選人謝龍介，就任市議員不到1年就要參選立委，讓許多選民無法忍受。

藍營謝龍介 靠兩隻腳

郭國文表示，麻豆過去在平埔族語言意義為「眼睛」，然而這顆「台灣的眼睛」在這場選舉被「韓流」掀起的「濃霧」遮蔽；加上這次台南立委補選民進黨內初選讓支持者產生誤解，還有他過去擔任勞動部次長，遭對手抹黑為「一例一休的推手」，造成這次台南立委補選選情艱困，立委補選投票日將近，希望大家全力總動員把他送入國會，讓他延續過去黃偉哲在台南第二選區立委任內打下的基礎，讓地方持續進步。

對於民進黨傾全黨之力搶救郭國文，國民黨候選人謝龍介表示，他並不意外，民進黨找了許多大咖，相對的他只有基層「兩隻腳」即農民、漁民、攤販和勞工，就算綠營大軍壓境，他也不會害怕，有農漁民當他的靠山和後盾，他也會全心全意為農漁民打拚。

(中國時報)