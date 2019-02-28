公投綁大選 中選會說了算

2019年02月28日 00:57 中國時報 張理國 、 張妍溱 、 張朝欣 、 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院提名雲林前縣長李進勇出任中選會主委，遭各界質疑其政黨背景恐違中立原則，李進勇昨發出退黨聲明，民進黨亦火速註銷其黨籍。同時，政院昨就《公投法》修正草案進行跨部會協商，對公投準備期從1個月延長到3個月、公投得與選舉彈性脫鉤，已有初步共識。

國民黨立委曾銘宗痛批，顯然民進黨去年敗選後依然沒有深入檢討，中選會等獨立機關還找李進勇來主持，即使李進勇退黨，仍難以重建中選會公信力。

曾銘宗也質疑，過去民進黨一直質疑原本的公投法是鳥籠公投，好不容易去年大陣仗辦了一次公投併選舉，總該多試幾次，卻馬上又要修法變更，顯然意圖操作影響2020大選結果，國民黨一定全力反對。

台中市長盧秀燕也指出，中選會應該要讓人民覺得是公正、公開、有信任感的一個機關，結果一而再、再而三，非常惡劣的任命，讓人民失去對中選會的信任，也失去對民進黨的信任。

李進勇則說，行政院長蘇貞昌2月上旬告知將提名他出任中選會主委時，就很嚴正地告訴他必須堅守中立，並依據法律獨立行使職權，他既然接受提名，當然一定會信守承諾。

政務委員羅秉成昨就《公投法》修法舉行跨部會會議，中選會代理主委陳朝建說，初步討論的共識，包括公投合理準備期間從1個月延長為3個月；公投與選舉是否合併投票保留彈性，將條文中的「應」改為「得」，也就是公投「得」合併大選舉行；此外，與會的共識也包括公投日當天不可以有宣傳活動。

至於外界關切公投內容是否可涉及人權，例如同婚，陳朝建說，待行政院人權協作會議有初步結果後，會納入修法參考。

也有地方政府提出意見，公投主文的字數能否減少，讓多數、甚至不識字的民眾也能清楚公投主文內容，但到底要從現行100字縮減到多少字，陳朝建說，日後還可以討論。

羅秉成請與會者在3月10日提供書面意見，3月下旬將舉行第2次會議討論。

(中國時報)