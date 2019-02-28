陳筱諭打阿扁牌 瓜分深綠鐵票

2019年02月28日 00:57 中國時報 周曉婷 ／台南報導 ／台南報導

民進黨在台南市第二選區立委補選原本打如意算盤由郭國文「無縫接軌」，眼看3月16日將投票，國民黨候選人謝龍介氣勢旺，退出民進黨參選的陳筱諭強打在地牌及阿扁牌企圖吸納曾文區深綠支持者，郭國文腹背受敵，前行政院長賴清德連日來「撩落去」陪同郭國文掃街拜票，但賴神的光環已逐漸褪色，選情陷入膠著。

原台南市第二選區立委黃偉哲就任台南市長，民進黨原規畫由擔任黃偉哲競選總策畫的郭國文順勢參與補選、前進國會，豈料從去年刮起的韓流銳不可擋，國民黨推出謝龍介應戰，謝龍介強打「為農漁民顧腹肚」訴求，加上韓國瑜等人站台造勢衝出高人氣；陳筱諭在民進黨徵召郭國文後，索性退黨力拚，綠營分裂也讓謝龍介選情看好。

台南市立委第二選區中的曾文區，尤其前總統陳水扁故鄉官田及扁嫂吳淑珍老家麻豆，向來是綠營鐵板票倉，儘管扁家弊案纏身，故鄉民眾對扁家人仍有一份疼惜，出身麻豆的陳筱諭強打在地牌與阿扁牌，其母親又是前市議員郭秀珠，郭秀珠與扁家關係良好。陳筱諭靠著阿扁牌加分，在藍、綠兩股勢力中非但沒有被邊緣化，反倒不斷創造話題維持一定的民調支持度。

(中國時報)