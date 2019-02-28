修選罷法封殺假訊息 恐淪選戰工具
內政部預告修正《公職人員選舉罷免法》及《總統副總統選舉罷免法》，增訂選舉抹黑廣告可要求停止刊播的條文。藍委江啟臣擔憂修法通過後，大家會把司法當選戰工具。內政部長徐國勇表示，目前還在預告階段，未來會與司法院討論，再送立法院審議。
為了遏止抹黑文化，避免候選人或被罷免人於競選或罷免活動期間，因不實廣告影響選舉罷免結果，破壞選舉公正與公平性，內政部預告修法，增訂候選人或被罷免人認為媒體刊播廣告有不實，得向法院聲請緊急限制刊播令，媒體違反法院裁定，可處20萬元以上200萬元以下罰鍰。
徐國勇說，包括法國等國已有相關立法，修法是為了避免選舉時若有不實廣告，等到不實廣告證明時，選舉都結束了，候選人受到的傷害就無從回復。
徐國勇說，法國立法例認為48小時內可以向法院聲請，由法院決定是否把廣告下架，目前還在徵求各界意見。
江啟臣質詢時指出，選罷法104條已有「意圖使人不當選」的相關罰責和規定，且「不實訊息」應該如何認定？徐國勇表示，選罷法目前是「事後處理」，但預告中的修法草案是當下就處理，選舉期間最後3個月，若有假訊息，可向法院聲請作出類似假處分，法院48小時內要處理。
徐國勇也說，不實訊息是由法院認定，若法院認定媒體廣告來源清楚，就不會要求撤下，檢舉人也應該提出相關證據給法院判斷，未來修法會和司法院討論。
江啟臣認為，假訊息修法爭議大，就是來源認定問題，可以預期修法通過後，會改變選戰和選舉風氣，可能造成選前三個月告訴案一堆。因為法院48小時內要處理，變成只要刊登廣告，對手馬上去提告，把司法當成選戰工具，所以提醒內政部要處理相關修法一定要非常小心。
(中國時報)
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