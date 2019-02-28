南北如掉1席 小英恐被拋棄
美麗島電子報董事長吳子嘉日前在政論節目預估民進黨將輸掉新北、台南等2席立委補選，遭民進黨台北市黨部開除黨籍。對此，台南市長黃偉哲27日表示，目前南市選情在伯仲之間，但因距離補選還有時間，民進黨將持謹慎、樂觀的態度應戰，不到最後不予論斷。
台北市前副市長丁庭宇昨天則評估表示，3月16日4席立委補選，只要台南市立委或新北市立委丟掉1席，已宣布要爭取總統連任的蔡英文，就可能被民進黨「拋棄」。
台灣民意基金會昨天公布民調，前行政院長賴清德支持度領先蔡英文。丁庭宇表示，蔡英文在宣布競選連任後，民進黨黨務、政界人士並無表達強烈支持，「非常的冷」，顯示蔡非常危險。
吳子嘉在政論節目說，根據最新的政黨好感度調查，國民黨好感度達38.1％，民進黨只有25.4％，被超越1成多。吳還進一步認為，政黨好感度等於「品牌」印象，候選人也是一樣，選民會先選品牌，在國民黨好感度超越民進黨的情況下，他預料此次新北與台南立委補選，民進黨都會輸掉。
事後，吳子嘉被民進黨員私下舉報，認為吳傷害民進黨形象，台北市黨部決定開除吳的黨籍。
對此，黃偉哲指出，民進黨是多元政黨，黨內多元意見都可以呈現，只要是合於事實的評論，其實黨都會虛心接受；但黨有黨的立場，他予以尊重，希望民進黨以多元、百花齊放、百家爭鳴的立場，做自己的改革。
(中國時報)
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