施正鋒嗆綠要哭倒長城 咬我吧

2019年02月28日 00:57 中國時報 曾薏蘋 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉加入民進黨22年，因常抨擊民進黨，被台北市黨部評議委員會決議開除黨籍，引發熱議。東華大學民族系教授施正鋒昨天諷刺說，吳子嘉如果是汙衊民進黨，自己就是詆毀元首，「感謝我沒有加入民進黨」，「我專門寫詆毀元首的文章，咬我吧。」

台灣民意基金會常發布不利民進黨的民調，董事長游盈隆是否擔心被開除黨籍？游說，他是忠貞民進黨員，死忠兼換帖，他不相信民進黨會因他每個月發布民調開除他，「民進黨有一定格調」；他也開玩笑說，「相信吳子嘉比我更令民進黨討厭」。基金會至今已經發布33次民調，可充分被檢驗，「我是戰戰兢兢維護這招牌」。

游盈隆說，民進黨要開除一個知名黨員，必須要有充分證據，且有充分理由；地方黨部顯然是將吳子嘉除名，此案必須至中央黨部的中評會去複審，如果中評會沒有給社會一個可令人信服的交代，「受傷的還是民進黨。」

東華大學教授施正鋒則抨擊，「這有一點悲慘，怎麼會有這種思想、言論檢查？」吳子嘉如果是汙衊民進黨，那他就是詆毀元首，「那不是要槍斃好多次？」

施正鋒也打趣說，自己是「孟姜女」，把「長城」哭倒了。

吳子嘉表示，長期以來，他針砭時政的兩大軸線，對外是「主張兩岸和解」，對內為「以民調為基礎揭弊講真話」，如今「台北市黨部以上高層」下指示封殺，不僅是在宣告黨內揭弊行為不為當道接受，是在殺雞儆猴。

(中國時報)