把我當屁嗎 韓4度怒嗆陳吉仲

2019年02月28日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 游昇俯 ／新加坡、台北報導 ／新加坡、台北報導

高雄市長韓國瑜星馬行餘波盪漾，搶下逾1億元農產品訂單，卻頻頻被唱衰。農委會主委陳吉仲27日「證實」是去年原有通路。對此，人在新加坡的韓國瑜27日爆氣，不滿遭扯後腿，1天內4度怒嗆陳吉仲：「是把我當屁嗎？」氣到吃不下東西。

被酸「既有通路」氣到吃不下

高雄市長韓國瑜近日出訪新加坡及馬來西亞，與新加坡當地兩家連鎖超市簽訂3年3500萬元訂單，立委陳亭妃27日上午於立法院詢問，這兩家超市是否是韓市長開發的新通路；農委會主委陳吉仲表示，「這是既有、去年就有的通路」。

韓國瑜出訪中得知陳吉仲說其訂單是「既有通路」，便隔海回嗆陳吉仲「水準奇差無比」。晚間陳吉仲受訪時表示，他從來不會對願把農產品賣出去的地方政府有負面批評，「很訝異韓市長反應這麼大」，早上他只是回應委員質詢，提供農委會有的資料，甚至請國際處回答，或許韓市長知道事情原委就不會有這樣的反應，「我絕對沒有要政治操作的意思」。

陳澄清沒負評 沒有政治操作

陳吉仲說，今年外銷成績希望達到60億美元，增加10%成長，本就需要既有通路擴大規模，以及創造新通路，韓市長能將既有通路拉大也很好，營業額能增加都是正面的，「怎麼會傳成我對他有負面批評」；陳吉仲強調，不希望政治影響到農業，有機會希望和韓市長一起坐下來，討論如何一起讓農產賣出去。

針對陳吉仲的批評，韓國瑜痛批，「是認為我們白來了？我們不來也會有訂單？」照陳的邏輯，他在北農幹4年半總經理，就像放了個屁一樣？所以在陳吉仲嘴巴，「韓國瑜永遠是個屁，到底誰講話才是個屁？」

韓國瑜感慨，最壞的是把藍綠惡鬥延伸到國外，今天反過來，若民進黨人出去搶訂單、招觀光客，自己肯定在台灣幫對方拍手叫好，這是做人最基本的道理，「陳吉仲最大錯誤就是，他在國內、我們在海外打拚的時候，他應該要祝福，而不是在後面扯後腿。」

把努力地上踩 沒水準到極點

韓認為，自己出來幫高雄找觀光客，幫高雄農漁產品找出路，也獲得一定成績，但陳吉仲在台灣不停唱衰，「無聊透頂、沒有水準到了極點」，何苦講話這麼酸、諷刺性這麼強，「把我們的努力通通把它在地上來踩，何苦呢？太差了。」

昨晚突然「天外飛來一筆訂單」，百美超市總裁張偉昌看見韓流效應驚人，近3天內決定與韓市府率領的高市農會、漁會簽約，採購農產加工品、水產品及其加工品等，每年50萬新幣共計3年，總計帶來約新台幣3500萬元。

(中國時報)