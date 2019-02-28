再爆降血壓藥含致癌物 3款600萬顆 急下架

2019年02月28日 04:10 中國時報 林周義 ／台北報導 ／台北報導

又有降血壓藥下架！食藥署昨接獲美商亞培股份有限公司、瑩碩生技醫藥股份有限公司自主通報，於106年留樣的Valsartan原料藥中檢出具動物致癌性的「N-亞硝基二甲胺」（NDMA）。3款藥品昨起停止供應，約600萬顆藥品下架，1個月內需完成回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，下架的3款藥品為106年留樣藥，將在今年4至7月到期，分別為亞培「易德壓悅膜衣錠5/80毫克」，瑩碩「德壓悅膜衣錠160毫克」及「可德壓悅膠囊 80/12.5 毫克」，均使用含NDMA的大陸原料藥。

下架產品的批號為160945、160946、160947、 170435、170436、170437、170438、170439、170440、170554、170555、170556、170649、170650、170651、170652、170653、170654、170737、180212、180213、180460、170329、170330、170551、180392、180393及180394。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，NDMA是一種化合物，可能存在於水、空氣和土壤中，被美國環保署列為B2級致癌物。雖經動物實驗證實將增加肝癌風險，但在人體上並無致癌證據，提醒民眾勿自行停藥，以免因血壓突然升高，增加心臟病、腦中風等心血管疾病的風險。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，去年7月起，食藥署即針對沙坦類（Sartan）類成分的原料藥及製劑進行檢驗，並要求廠商自主檢驗，至今仍有廠商未落實。食藥署對此提出期限，要求所有廠商3月11日前完成檢驗。若未完成，未經檢驗的藥品將全數下架回收。

藥師公會全聯會政策執行長沈采穎表示，去年至今已有數不清的降血壓藥下架，引起民眾恐慌。即使未服用下架藥品，也會詢問藥師藥品有無問題。如今食藥署訂出自主檢驗期限，雖然行動稍慢，沈采穎仍表肯定。

(中國時報)