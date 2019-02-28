台農發好虧 立委要農委會認賠殺出

2019年02月28日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

由農委會輔導、泛官股單位投資成立的台農發公司，迄今虧損逾7800萬元，接近其募資資本額3分之一，績效不彰，農委會主委陳吉仲昨（27）日表示，台農發若是賺錢，大家也可能會說在賺農民的錢，相信它很快能損益兩平；但立委認為，台農發虧了老百姓的錢卻沒人負責，應該「認賠殺出」。

立法院經濟委員會昨日邀請農委會主委列席報告業務概況，並備質詢。陳吉仲會前接受媒體訪問表示，台農發目前賠7000多萬，但若是賺錢，大家也可能說是在賺農民的錢，因為台農發的目標是要將台灣農產品賣出去，農委會要求它不能搶既有的通路，要找新訂單，故績效不亮眼，但應該很快能損益兩平。

陳吉仲指出，台農發協助將雲林莿桐的烏龍蕉推銷到日本，「烏龍蕉以前是沒賣過日本的」，也把美生菜、胡蘿蔔賣到日本超市，今年會賣更多台灣農產品，下周東京食品展，台農發董事長陳郁然便會與當地簽更大的訂單。

至於日前有立委希望台農發能進立法院列席、接受監督，陳吉仲則說，立委對台農發有意見或問題，他很樂意接受詢問、幫忙回答，但專業的公司應該還是要從專業角度，否則台灣農產品外銷會面臨很大的困境。

立委林岱樺、陳亭妃、徐永明等都對台農發的營運表達質疑。林岱樺指出，台農發角色定位不明，成立時風光稱「國家隊」，現在失敗了又改口說是民營公司，要求陳吉仲為台農發的失敗向農民道歉。

徐永明則痛批，主委稱「好險台農發沒賺錢」，不然會被說在賺農民的錢，但虧錢是虧誰的錢？虧錢是虧老百姓的錢，不能說農委會沒投資就不負責，做了兩年是否應該「認賠殺出」。

(中國時報)