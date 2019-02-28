及早防C肝 陳建仁籲50歲以上驗血檢查
台灣是世界第一個實施B型肝炎預防疫苗的國家，副總統陳建仁昨天表示，台灣C肝患者大約有5、60萬人，2016年至今，C肝用藥原本每人治癒要價300萬，最近已降到20萬，呼籲50歲以上的民眾要驗血檢查，希望在2025年能達到減少C型肝炎患者9成的目標。
台灣是各種肝病的好發國家，B型肝炎和C型肝炎的帶原者數以10萬計，每5、6人就有一位帶原。陳建仁昨天接受寶島聯播網專訪時指出，台灣C型肝炎患者約有50萬至60萬人，但有些人並不知道被感染，2015年陸續有研發出新型治療藥物，對C型肝炎的治療效果很好，當時擔任中研院院士的陳建仁研究團隊，就向政府提出採用新型藥物來為民眾治療的建議。不過他說，這種新藥當時的價格非常貴，每一顆要價1000美元，每一個療程要吃100顆，相當於治療一個民眾要花300萬台幣，所以這個用新藥治療的建議也就不了了之。
直到他在2016年擔任副總統後，才帶領相關團隊，研擬由健保來支付相關費用，全額補助民眾用新型藥物治療C型肝炎。在衛福部長陳時中等人與藥廠協商等努力下，最近藥價已降低到每個民眾只要20萬台幣，而且可以全額由健保支付。
為及早防治，陳建仁呼籲50歲以上的民眾能主動去醫院驗血檢查，萬一感染，可以趕緊接受新藥物治療「效果非常的好」。他說肝炎一定可以治療好，政府可以完全補助，希望透過這樣的方式，能夠在2025年達到減少C型肝炎患者九成的目標，讓台灣的醫療再次成為舉世矚目的奇蹟。
陳建仁也以此為例，稱讚蔡總統是悲天憫人的慈善家，推動長照和C肝患者免費醫治等政策。
(中國時報)
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