罷工預告期7-10天 林佳龍支持

2019年02月28日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

華航機師在本月8日起進行為期1周的罷工行動，總計取消214班航班，7天營收約少5億元，上萬名旅客權益受損。交通部表示，交通與公眾利益相關，即使罷工也應維持最低運量，昨日提出7到10天的罷工預告期方案，但勞動部指出，目前仍無共識。

立委鄭寶清昨在立院表示，許多國家都有要求罷工預告期，例如日本須10天、義大利12天、比利時15天等，且交通與公共利益密切相關，即使罷工也應維持最低運量，他舉例，韓國要求罷工時，國際線需維持8成、國內線5成、濟州島線7成運能；法國專機航線需維持5成；匈牙利每小時須有46架轉機航班，5成正常起降。

交通部長林佳龍表示「支持」。他說，勞方並不需擔心有預告期後，可能導致資方不願誠意對談，以這次華航協商看來，越互信越能帶來好結果，若防衛心過重，雙方恐怕都難以敞開心胸，反而帶來最糟結果。民航局長林國顯表示，已向勞動部提出7到10天的罷工預告期方案。

但勞動部說，目前各界看法差距極大，且我國與國際不同，勞工在罷工前要進行的程序非常繁瑣，若再訂定預告期，對勞工而言恐怕又更苛刻。

桃園市空服員職業工會表示，我國現有的罷工法令與國際上勞資爭議處理制度差別頗大，若再以罷工預告限縮工會權利，勞工處境只會更為難，對勞資關係不對等的狀況也會更雪上加霜。

空服員工會呼籲，航空公司應針對違反勞基法的案件與勞動條件，提出具體改善方案，例如提高會員外站津貼，增加外站休時，開放工會參與決策與獎懲機制，並強調，會永遠保持開放態度誠信協商，且罷工是勞工最後且唯一的團結方式，工會不會輕易發動罷工。

(中國時報)