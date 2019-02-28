今年新增上市櫃家數 目標下調
金管會主委顧立雄預告，保險局將在3個月內訂出「預警」指標，到達警示就會請業者來「喝咖啡」。（杜宜諳攝）
儘管去年上市、上櫃家數總計62家，超過原預定58家目標，但今年證交所及櫃買中心各自僅設下上市新增28家、上櫃新增30家，合計58家目標，低於去年，對此，證期局局長王詠心坦言，由於今年景氣預期趨緩，因此沒有將IPO目標數提高。
金管會去年設下的新增上市櫃目標是58家，最後達成62家，金管會主委顧立雄表示，今年證期局特別設下「創意新標準」，證交所和櫃買中心要達到雙標準才算「及格」。
增訂雙標準 防互搶業績
所謂雙標準，上市新增28家，上櫃新增30家目標，評分占比40％，但金管會仍期望今年上市櫃總家數目標，維持去年62家高水準，因此另訂一個KPI評估指標，即若上市櫃再額外增加4家，達到62家水準，評分占比60％，且上櫃若轉上市只算半家。
王詠心表示，此舉是為了避免過去兩邊會「互搶業績」，所以訂出雙標準，以增加上市櫃聯手動力。至於證交所、櫃買中心今年都訂出比去年成績低的目標數字，王詠心不諱言，是因為今年景氣預估走緩，IPO預期數字不容太樂觀。
雞蛋水餃股給3年改善期
另外，證交所日前新增下市機制，除了現行規定淨值為負數，或因退票而遭拒絕往來的上市公司，必須終止上市外，如會計師認為有不確定的重大因素，或是淨值低於3元的公司，將給予3年財務改善期，如不能改善，半年後就要下市。金管會主委顧立雄昨日出席立法院財委會時表示，目的是要有效解決雞蛋水餃股問題，如果「要上市，但又擺爛」，就不是主管機關准許公開上市募資的好標的。
殭屍股財務健全 不處理
至於過去立委頻頻關心的殭屍股，會不會有類似的下市機制？顧立雄認為，殭屍股涉及流動性的問題，但這些公司財務基本上是健全的，他認為，沒有道理去處理一個財務面還不錯，只是流動性不佳的公司。
(中國時報)
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