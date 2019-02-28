顏炳立看房市 首購族可看屋了

2019年02月28日 04:10 中國時報 王莫昀 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中央銀行昨公布1月底全體銀行購置住宅款（房貸）餘額及建築貸款（土建融）餘額，持續雙創新高。其中土建融年增1197億元，年增率8％、為逾4年最大增幅，代表房市穩定復甦。另信義、永慶等四大房仲公布2月成交量也較去年同期增加2％至26％，不過，戴德梁行總經理顏炳立表示，2019年「認虧保命年」趨勢不變，但首購族是可以出來看屋了！

他指出，房市自2016年盤整迄今，房價下跌15％至20％，今年進入落底盤整期，若是全年成交量較去年成長，來到28至30萬棟，方能確定底部訊號出現，量先價行，房市才能稱得上真的回暖！

央行公布1月底全體銀行房貸餘額及建築貸款（土建融）餘額分別為6.99兆元及1.87兆元，房貸餘額為連續24個月刷新高，建築貸款餘額則連10個月創新高。而觀察六都1月的移轉棟數，「韓流」發威的高雄市月增幅近3成。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，2月房仲業公布成交量較去年同期增加，顯示剛性需求盤堅。永慶房屋業管部資深經理謝志傑指出，觀察2月六都房價，均呈現持平或正負2％內的區間整理，顯示自住買盤撐起房市。

對於今年是否能購屋？顏炳立認為，之前他便預期房市會盤整4年，整體市況、房價跌幅與他2016年時的預期差不多，2019年邁入盤整的第4年，有自助需求的小資族、首購族等是可以出來看屋了！

顏炳立建議，想購屋的民眾，可就相互對照蛋白、蛋黃區價格，因為蛋白區的跌幅會較蛋黃區大，此外就是購入買得起的房子，以板橋重劃區為例，以前1200萬至1300萬左右才能買到2房產品，現在1000萬就可買到，以房屋造價成本來看，建商只賺合理利潤，再降幅度有限，搭配地段、重大建設等考量，就可以選擇購入。

(中國時報)