壽險業淨值低 將建預警指標
保險業資產以每年2兆元的速度成長，但淨值卻下滑，金管會要管了！金管會主委顧立雄預告，保險局將在3個月內訂出「預警」指標，到達警示就會請業者來「喝咖啡」。另顧立雄也認為，壽險業為做價格競爭，競相提高利率，以及實質匯損的避險問題等，都是業者必須注意的。
顧立雄坦言，壽險業者投資風險控管可能還要再提升，以高報酬承諾拿到保戶的錢，又追逐高利差的情況下，也會有高風險；去年底遇到股災等因素，導致壽險業稅前盈餘表現差，就是在考驗風險控管能力。
顧立雄透露，對於壽險業者淨值過低，將建立「預警性指標」，出現警示就會找業者來了解，並要求改善；金管會也將檢視各業者的宣告利率，除了和業者溝通回報率怎麼算、資金如何規畫投資外，也會加強檢查，他表示，主管機關將監督業者落實對保戶的高利率承諾。
顧立雄認為，美元相較於其他外幣是「最保值」，壽險業要增加美元外幣保單銷量沒問題，但是不能承諾保戶過高的利率，「輸人不輸陣」，跟同業互相拉高利率競爭，這都要做必要監控。
保險局局長施瓊華指出，在商品結構的管理上，尤其負債管理部分，也會加強；商品銷售部分會兼顧消費者權益，在傳統保單和外幣保單配置上做調整。
(中國時報)
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