金鵰微電影展 中信金狂拿12大獎

2019年02月28日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

「2019台北金鵰微電影展」揭曉，中信金控以5支影片一舉拿下12個獎項，為本屆影展獲獎數最多的參展企業。獲獎影片議題橫跨不同世代，從兒童教育到銀髮照護，「山中排笛手」、「臺灣夢計畫－社區執行篇」、「信扶專案－你過得好不好」3支影片均獲優等影片肯定；台灣人壽也以「獨老就醫路迢迢」和「『浴』見，最溫柔的改變」兩支影片獲社會共融類、評審團獎共三獎肯定。

「2019台北金鵰微電影展」昨日在光點華山電影館舉行頒獎典禮，由台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、資深電影人李崗出席頒獎，中國信託銀行公益推展部副總經理孫紀蘭與台灣人壽行政管理處長周進展代表受獎。

周進展表示，台灣人壽有感於高齡化衝擊衍生的社會問題及缺口，從對高齡化議題的觀點切入，與非營利組織夥伴合作拍攝紀錄片，期以喚醒大眾關注。

孫紀蘭指出，中國信託的品牌精神是We are family，生活在臺灣這塊土地上的人都是我們的家人，因此不斷思考如何結合金融業核心商業能力，幫助弱勢族群改善經濟能力，這是中國信託落實企業社會責任願景的重要一環。

「山中排笛手」取材自中國信託文教基金會長期推動的「LOVE&ARTS夢想+」圓夢工程，記錄花蓮縣玉里部落學童從不識五線譜、到站上舞台演出的追夢故事，評審肯定影片情感真摯，從細節到大局突顯中國信託投入社會共融的努力，本片除獲優等影片，同時拿下最佳社會共融和優等拍攝技巧兩獎。

長期投入高齡長照公益的台灣人壽，有感於高齡化衝擊衍生的社會問題及缺口，自高齡化議題的觀點切入，與非營利組織夥伴合作拍攝紀錄片，期以喚醒大眾關注。

描述獨居長輩就醫困境的「獨老就醫路迢迢」和為失能者到府沐浴的「『浴』見，最溫柔的改變」，兩支影片均獲優等社會共融獎，從「老」問題看真實人生，同時也向默默為臺灣付出的素人英雄們致敬。

(中國時報)