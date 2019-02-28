選舉到 顧主委就愛找業者喝咖啡
顧主委又要找金融業者喝咖啡了！金管會主委顧立雄被業界稱為是最愛「聊一聊」的主委，去年九合一大選年，顧立雄要找銀行業者「喝咖啡」談金金併，今年顧立雄再次出手「整頓金融業」，上半年將找金控家族和壽險業者也來「喝咖啡、聊是非」，由於今年是總統大選，也引來業界消遣，顧主委有選舉控，選舉到就特別愛喝咖啡。
金管會年前因新光人壽未依規定，和「自家人」買賣股票，以介入新光紡織2017年的「經營權之爭」，重罰新光人壽600萬元；當時顧立雄直言，很多金控家族，還沒有股權結構透明到可以完全掌控，將要轉而去了解最終的「實質受益人」，未來可能提出相關申報要求，也願意給予未申報大股東的「追溯豁免權」，以杜絕金控家族「偷吃步」。
顧立雄將槍口對準金控家族，也引來立委江永昌昨日在立院財委會上關切是否已經開始「喝咖啡」，找了哪些家族？顧立雄透露2個月內會和所有金控家族「約一輪」。
不只金控家族，壽險業者去年底因十月股災，哀鴻遍野，顧立雄也同樣祭出「咖啡之約」，表明如果淨值過低，到「某種無法改善的程度」，就要找業者來金管會面對面「聊聊」，相當積極地維持金融業健康體質，藍營立委都忍不住說他為達上意，盡心盡力。
說到顧立雄的愛喝咖啡，金融業者曾將他譽為是歷任最喜歡和業者「接地氣」溝通的金管會主委。業者認為，也許顧是法律人，為了更瞭解金融業情況，親力親為，並非壞事；只要不方向反覆，政策搖擺，業者還是很樂於跟顧主委「再忙，也要來杯咖啡」。
(中國時報)
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