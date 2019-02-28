小英稱強制汰舊 非消滅老車

2019年02月28日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

車輛強制汰舊引發民怨，蔡英文總統拚選票，搏感情，昨邀業者座談，重申「空汙防制不是消滅老車」，強調只要車輛符合原出廠時排放標準就可正常使用。

總統府發言人張惇涵重申4項原則：第1，空氣汙染防制很重要，但是政府絕對沒有要消滅老車，「只要車輛符合原出廠時的排放標準，就可以正常使用」。

第2，既然要求業者配合降低汙染，國家就要拿出最大的誠意來協助業者，以降低大家的負擔。環保署規畫補助購買新車的範圍，從一到二期，增加到三期，並提高補助額度。

財政部則規畫貨物稅從減徵5萬，提高到40萬，同時也透過免徵進口零組件關稅，降低新車售價；在銀行方面，提供貸款9成信保，利息最高補貼1％。

第3，在五期車部分，政府多給予2年緩衝期，不會馬上強制換六期。第4，修訂「大型柴油車加裝濾煙器補助辦法」，增加大型柴油車燃油控制系統調修補助，調修費用5萬元以下的可依實際費用全額補助。超過5萬元的補助一半，每輛車上限10萬元。也可加裝其他汙染防制設備，每輛最高15萬元。

(中國時報)