印巴陸空開火 部隊集結邊界

2019年02月28日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

印巴衝突示意圖

印巴爆發戰爭！巴基斯坦27日聲稱擊落2架印度米格機，俘虜2名飛行員。印方反稱擊落巴國一架F-16戰機。兩國地面部隊也隔著實際控制線互相炮擊，雙方機械化部隊都往邊界集結，這是1971年戰爭以來印巴之間最嚴重的軍事衝突。

巴基斯坦軍方發言人加富爾27日在推特披露，「為了報復印度空襲」，巴基斯坦空軍擊落2架印度戰機，一架墜毀在巴屬喀什米爾，另一架則落在印屬喀什米爾」。他並表示俘虜兩名印度飛行員。巴國總理伊姆蘭表示，擊落的是2架米格戰鬥機。

近50年來最嚴重軍事衝突

巴基斯坦政府資訊部公布其中一名飛行員的影片，但不久後刪除。影片擷圖顯示，男性飛行員身穿軍服，雙手被綁住，半張臉被矇住，僅露出鼻子與嘴，右臉頰有血跡。他自稱阿比納丹中校，另名飛行員則送軍醫院救治。

巴國資訊部在推特發布印度墜毀軍機影片作為證據。影片僅10秒，只見野地上一團冒著黑煙的火堆，四周聚集平民與軍人。

印度政府表示，27日3架巴基斯坦戰鬥機進入印屬喀什米爾，之後被印軍升空攔截。印度外交部發言人庫瑪爾說，兩國空軍交戰，印度擊落一架巴國F-16戰機，自身也損失一架米格-21戰機。巴基斯坦軍方發言人加富爾27日推文反駁，印度政府發布假新聞，因該型戰機沒在行動使用。

巴關閉領空、印撤離居民

衝突使印度關閉喀什米爾斯利那加的國際機場，巴基斯坦也全面關閉領空。此外，一架印度米-17直升機27日在印屬喀什米爾墜毀，兩名飛行員和一名平民死亡，是否與衝突有關還不清楚。部分印度媒體稱這架直升機因技術故障，飛往基地時墜毀。

印巴之間不但爆發空戰，在地面也隔著實際控制線（Line of Control），在逾10個地點相互炮擊，已經造成雙方共4人死亡、逾15人受傷。印度官員指出，實際控制線附近有2所學校已經關閉，當局要求住在此實質國界沿線的居民撤離。

巴總理嗆莫迪玩政治把戲

巴基斯坦總理伊姆蘭指出，印度發動空襲是總理莫迪在國會下議院大選前玩的「政治把戲」。他向莫迪喊話，「我們都有核武。如果局勢升高，我跟你都無法掌控」，提議雙方和平對話。

印巴曾爆發三次戰爭，最後一次在1971年，之後未發生越過國境空襲事件。兩國在1974年及1998年試爆核武，行為更克制。

(中國時報)