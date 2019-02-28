陸促對話 憂緊張局勢升級

2019年02月28日 04:10 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

就在美國和北韓元首在越南河內進行「金川會」之際，南亞的巴基斯坦和印度卻爆發空戰。大陸國關學者時殷弘表示，大陸希望印巴兩國能冷靜下來，透過對話談判解決問題。大陸外交部長王毅則呼籲，希望雙方保持克制，避免局勢進一步升級。

中國人民大學國際關係學院教授、大陸國務院參事時殷弘表示，巴基斯坦擊落印度戰機，兩國處於危機狀態，如果情況繼續升級，對雙方都會造成不利結果，盼印巴雙方都能冷靜克制。

大陸國務委員兼外交部長王毅27日在浙江烏鎮出席陸俄印外長會晤期間回答了記者有關印巴局勢的提問。他表示，陸方對當前印度和巴基斯坦出現的緊張局勢表示憂慮，希望雙方保持克制，避免局勢進一步升級。

王毅表示，作為印巴共同的朋友，希望雙方能夠通過對話，查明真相，管控局勢，解決問題，共同維護好地區和平穩定。

(中國時報)