國民黨應提《告兩岸同胞書》

2019年02月28日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

大陸國家主席習近平今年1月發表《告台灣同胞書》40年談話後，蔡英文總統的強硬回應，對兩岸關係再造成衝擊。國民黨智庫資深顧問、政大外交系教授朱新民主張，國民黨有必要針對習近平談話及蔡英文的兩岸論述，提出國民黨版的《告兩岸同胞書》，說明國民黨的大陸政策有方向、願景和階段性，找回國民黨在兩岸關係上的話語權。

闡釋大陸政策方向願景

國民黨智庫國家政策研究基金會昨舉辦「和平互惠的兩岸」論壇。朱新民說，國民黨的大陸政策是要創造和平，民進黨卻帶來戰爭危機，但兩岸互惠是兩岸最大的民意，也是兩岸人民的根本利益，台灣人民已覺醒，拋棄了民進黨的大陸政策路線，這是民進黨去年選舉崩潰的重大因素之一。

選舉結果也證明，台灣人民不再排斥九二共識，還賦予九二共識新內涵，即「要經濟少政治，要和平不要戰爭，台灣發大財」，讓九二共識變得更接地氣。

兩岸互惠才是根本利益

朱新民還表示，九二共識是處理國家統一前的兩岸關係，不涉及統一後採取何種制度，統一後採取的制度更不應由大陸單邊決定，因此認同九二共識不等於接受一國兩制，將兩者畫上等號，是有意誤導台灣民眾，有意製造兩岸更多衝突對抗，不符合多數國人追求兩岸和平的利益。

此外在統一之前，兩岸仍需要就結束敵對狀態、探索台灣合理的國際空間、促成兩岸和平制度化的架構以及深化兩岸人民融合發展等工作加以對話，共同努力達成共識。

台大政治系教授張登及主張，面對陸美台三邊關係，我方應該採取負責任的避免，「負責」指的是避免競爭中大國無法預期到我方的行為，避免給對方意外，這點馬政府時期原已成功做到，不過2014年服貿抗爭後避險的內部條件破壞，大陸認為馬政府沒有負責的能力了，才開始單邊作為。

(中國時報)