蔡得勝警示 若衝突戰場必在台灣
前國安局長蔡得勝指出，兩岸是否開戰，對大陸而言是政治考量問題，不是軍事能力問題；兩岸若衝突，戰場一定在台灣，台灣受害一定比大陸重，「一個中國」是台灣安全的護身符，台灣最好的政策是「談下去、拖下去，不失控」，將兩岸和平穩定的局面拖下去，同時維持自身的軍事實力，確保最起碼的「說不」能力。
蔡得勝昨日出席國民黨智庫國家政策研究基金會舉辦的「和平互惠的兩岸」論壇，他指出，李登輝的兩國論和陳水扁的一邊一國，激化大陸解決台灣問題的緊迫感，今年初，中共總書記習近平首度提出「一國兩制台灣方案」，顯示大陸對台工作已經由「和平統一」的理念架構，進入到推動落實的階段。北京對民進黨「台獨」的疑慮與不耐煩，使台海爆發軍事衝突的可能性大幅提高。
不過蔡得勝分析，因為大陸近年的快速崛起和經濟擴張，使各國對大陸又愛又怕，所以只要台灣不刻意挑釁，台灣仍可獲得國際支助，所以他認為兩岸是否發生武力衝突，對北京而言，完全依照台灣的政治走勢和國際環境來規畫，由於大陸已表明「反分裂、反台獨」立場，避免戰爭最好的政策是回到馬政府時期的「一中各表、九二共識」。
此外，國民黨也要告訴北京太霸道的直白，只會產生負面效應，年初習近平談話反助長民進黨聲勢。
(中國時報)
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